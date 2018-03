Wie nachhaltig Leben geht

Wie Menschen einem nachhaltigen Lebensstil nachgehen können, war das Thema eines Vortrages im Jenningenheim.

Die Münchner Agrarwissenschaftlerin Manuela Gaßner, der Schweizer Kapuzinerbruder Niklaus Kuster und der ecuadorianische Ethiker David Cortez referierten im Rahmen der entwicklungspolitischen Gesprächsreihe mit dem Motto „Die Welt FairBessern – aber wie“ über ihre von nachhaltiger Koexistenz zwischen Mensch und Natur geprägten Lebensstile. Veranstalter des Marktes mit Diskussion war die Aktion Hoffnung Rottenburg-Stuttgart e.V. Musikalisch begleitet wurde der Abend von der chilenischen Sängerin Veronica Gonzales, die das Publikum mit ihren indigenen Liedern faszinierte. Drei außergewöhnliche Menschen, drei ungewöhnliche, drei einfache Ansätze.

600 Kilo Müll produziert jeder Deutsche pro Jahr. Für Manuela Gaßner Grund genug zu fragen „Wie kann ich den Müll reduzieren?“. Die Antwort war so verblüffend einfach wie effektiv: Auf das Wesentliche konzentrieren. Bewusst regionale und saisonale Ressourcen nutzen, frisch kochen. Das spare Verpackung und Transportwege. Viele der älteren Anwesenden sahen sich an ihre Jugend zurückerinnert, als man Butter und Käse noch in der Molke holte und die Milch beim Bauern. Die Referentin berichtete, dass sie mittlerweile sogar Zahnpasta und Reinigungsmittel selbst herstelle.

Der Lohn dieses bewussten Konsumverzichts sei ein Gewinn an Lebensqualität, an Zeit und Sozialkontakten. „Man kommuniziert mehr und durch Mitmacher wird jetzt auch in großen Mengen eingekauft.“ Mittlerweile reicht ihr ein gelber Sack – pro Jahr.

Einen ähnlichen Ansatz, weg vom Individuum verfolgt auch der Ansatz des Ethnologen David Cortez. Demnach ist es nicht möglich das Leben als Individuum zu organisieren. Ein harmonisches Leben mit der Natur und der Umwelt sei nur in der Gemeinschaft möglich. In dieser ist der Mensch Teil der Natur ist und nicht der Herrscher über dieselbe.

Im Zuge einer „warmen Revolution“ wurde der Ansatz auch durch sein unermüdliches Engagement 2008 in die ecuadorianische Verfassung aufgenommen. Das Ergebnis – die so in Gang gebrachte alternative Entwicklung förderte die Solidarität innerhalb der ecuadorianischen Gesellschaft und inspirierte dazu, neue Konzepte zu entwickeln.

Niklaus Kuster warf die Frage auf, was ein Franziskaner beitragen kann, um die Welt zu „Fair-bessern“. Er lebe konsequent nach den ursprünglichen Ordensregeln: Die weltweite Familie als Halt, durch Armut das Leben erschließen, die Natur als Lebensraum, Zeit als Geschenk. Sein Tipp: „Je weniger ich an Ballast mitschleppe, desto leichter geht´s durch Leben.“ Wie die anderen Ansätze war auch dieser eine verblüffend einfache Lösung.

Fazit: Nachhaltig leben heißt weg vom konsumbestimmten egozentrischen Leben, hin zum einfachen, von Sozialkontakten geprägten Miteinander. Die Naturvölker haben zum Glück dieser Sozialentwicklung erfolgreich widerstanden, um heute unserer von sozialer Vereinsamung und Heimatverlust geprägten Gesellschaft als Vorbild zu dienen.