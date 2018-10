Wie Menschen im Notfall gerettet werden

Samstag, 16.15 Uhr: In Oberkochen kommt es in einer Malerwerkstatt in der Katzenbachstraße zu einem Brand. Das Feuer greift in Windeseile auf das daneben liegende Wohngebäude über. Menschen sind in Gefahr. Zum Glück ist dies nicht bitterer Ernst, sondern es handelte sich um die angenommene Lage bei der Hauptübung der Feuerwehr Oberkochen.

Innerhalb weniger Minute ist die Wehr mit zwei Löschfahrzeugen und einem Mannschaftstransportwagen an Ort und Stelle gewesen. Unter der Einsatzleitung von Kommandant Bernd Betzler kümmerte man sich zunächst um die im Wohngebäude eingeschlossenen Personen. Keine leichte Aufgabe für die Atemschutzträger, die über eine Steckleiter in das Dachgeschoss des Gebäudes kamen. Nach und nach wurden insgesamt sechs Personen aus dem Wohnhaus gerettet und an das Rote Kreuz übergeben.

Parallel zur Menschenrettung lief der Löschangriff auf die Werkstatt, in der auch noch ein Auto brannte. Auch hier bewiesen die Feuerwehrmänner großes Geschick im Umgang mit technischem Gerät. Nach 25 Minuten war der Brand im Griff. Moderator Christian Keil betonte, dass der eingesetzte Schaum biologisch abbaubar ist. Am Ende zeigten sich die 20 beteiligten Feuerwehrmänner, die zahlreichen Zuschauer und auch Bürgermeister Peter Traub sehr zufrieden über den Verlauf der Übung.