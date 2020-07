Wie man sich besser vor Einbruch schützt

Das Polizeipräsidium Aalen hat im vergangenen Jahr einen Rückgang der Einbruchszahlen im Zuständigkeitsbereich vermeldet. Ungeachtet dessen bleibt der Wohnungseinbruchsdiebstahl ein wichtiges Thema der polizeilichen Arbeit. Deshalb möchte die Polizei von Montag, 6. Juli, bis Freitag, 10. Juli, Möglichkeiten aufzeigen, wie ein Einbruch in die eigenen vier Wände verhindert werden kann. Die Themenwoche hat zwei Höhepunkte.

Am Dienstag ab 19 Uhr bietet die Polizei Aalen via Facebook-Live-Stream einen Fachvortrag zum Thema an. User können während des Vortrags und im Anschluss über das soziale Netzwerk Fragen an die Polizei stellen. Unter www.facebook.com/PolizeiAalen ist die Polizei Aalen auf Facebook erreichbar.

Am Mittwoch von 10 bis 16 Uhr sind die Telefone der Beratungsstellen und der Facebook-Chat durchgehend besetzt. Die Polizei verspricht, dass jeder Anrufer und User einen Ansprechpartner zum Einbruchsschutz bekommt. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, um sich darüber Gedanken zu machen und mit einem Gefühl von Sicherheit in die „dunkle Jahreszeit“ zu gehen. Darauf zielt die Themenwoche ab.

Damit es nach dem Sommerurlaub keine böse Überraschung zu Hause gibt, hat die Abteilung Prävention des Polizeipräsidiums Aalen folgende Tipps auf Lager:

Türen und Fenster schließen und Fenster nicht gekippt lassen

Zuverlässigen Nachbarn über Abwesenheit informieren

Urlaubsadresse Nachbarn und Freunden mitteilen

Briefkasten durch Verwandte oder zuverlässige Nachbarn leeren lassen

Rollläden, Lampen und Radio über eine Zeitschaltuhr oder von einem Nachbarn regelmäßig an und ausschalten lassen

Termine zum Beispiel mit Handwerkern absagen oder die Nachbarn darüber informieren

Anrufbeantworter abschalten und keine Angaben zum Urlaub auf dem Anrufbeantworter hinterlassen

Wertgegenstände sicher aufbewahren, Verzeichnis über Wertsachen anlegen

Nicht mit jedem die Urlaubsfreuden teilen, denn auch Einbrecher lesen Posts in den sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter etc.