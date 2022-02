Wie kommt eine Bombe ans Tannenwäldle?

Anlässlich des mutmaßlichen Bombenfundes am Tannenwäldle laden das Stadtarchiv und der Geschichtsverein Aalen ein zu einer Stadterkundung unter dem Thema „Luftangriff auf Aalen 1945“ am Mittwoch, 2. März, ab 17.30 Uhr.Treffpunkt ist der Vorplatz der VR-Bank in der Wilhelm-Zapf-Straße 2. Nach der Begrüßung durch OB Frederick Brütting führt Stadtarchivar Georg Wendt vom ehemaligen Standort des jüdischen Kaufhauses Heilbron zum Bahnhofsvorplatz (30 Minuten). Die Teilnahme ist kostenlos, aber eine Anmeldung ist unbedingt notwendig via E-Mail an elke.erdmann@aalen.de beziehungsweise unter Telefon 07361 / 52-1113.