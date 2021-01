Wie kann man in Essingen Energie einsparen?

In Essingen wird derzeit von der Tilia Gmbh in Zusammenarbeit mit der Hochschule Aalen ein Quartierskozept im Hinblick auf Energieeinsparung und Klimaschutz erstellt. In einer Videokonferenz informierte Projektleiter André Ludwig über die Zwischenergebnisse der Analysen.

Seinen Ausführungen zufolge wurde zunächst eine Bestandaufnahme in den Themenbereichen Strom, Wärme und Mobilität durchgeführt. “Bei der Wärme gibt es in Essingen noch viel Potenzial“, betonte Ludwig. Fast 100 Prozent der Energie komme aus Heizöl oder Erdgas. Dies sei ökologisch gesehen nicht wünschenswert, da es sich dabei um die Verbrennung von fossilen Stoffen handele. Pro Einwohner und Jahr würden in Essingen 11 000 Kilowattstunden verbraucht, der Heizölanteil liege bei zirka 50 Prozent.

Beim Strom gebe es in Essingen eine Eigenerzeugungsquote von 13,5 Prozent durch Photovoltaikanlagen auf den Dächern.

Für die Mobilität werden seien Berechnung zufolge unter Berücksichtigung der neuen Kohlendioxidbepreisung pro Jahr in Essingen insgesamt fünf Millionen Euro ausgegeben. Mit 0,7 Pkw pro Einwohner gebe es in der Gemeinde eine hohe Fahrzeugdichte.

In Essingen würden pro Jahr und Einwohner 5,7 Tonnen Kohlendioxid ausgestoßen, davon entfielen sieben Prozent auf Strom, 59 Prozent auf Wärme und 34 Prozent auf die Mobilität.

Zur Verbesserung der ökologischen Situation in der Gemeinde empfahl Ludwig eine Versorgung mit einem Wärmenetz. In Frage komme dabei in erster Linie ein Holzhackschnitzelwerk. Dadurch ließe sich der Kohlendioxidausstoss bei der Wärme um 75 Prozent reduzieren.

Außerdem plädierte der Energieexperte für die Installation von Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden und im Privatbereich. Derartige Anlagen hätte eine Nutzungsdauer von 25 Jahren und amortisierten sich bereits nach acht bis zehn Jahren. Es gebe noch viel Platz auf den Dächern von Essingen um die Sonne als Energiequelle zu nutzen.

Martina Hofmann vom Lehrstuhl für erneuerbare Energien an der Hochschule Aalen referierte über nachhaltiges und energiebewusstes Bauen. Dabei müsse man den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes betrachten. Als herausragendes Beispiel nannte sie das Sunlighthouse von Velux, das in ausgeklügelter Form die Bereiche Photovoltaik, Solarthermie und Holz als Baustoff miteinander verbinde.