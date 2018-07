Wie Integration gelingen soll

Aalen - Das Bürgerhearing im Rathaus zum Thema Integration ist am Freitagnachmittag im Rathausfoyer auf positive Resoanz gestoßen. Rund 100 Bürger kamen zu der Veranstaltung.

„Wir brauchen für so einen Integrationsgipfel ein buntes Publikum“, hatte sich Oberbürgermeister Thilo Rentschler gewünscht. Sein Wunsch war am Freitag in Erfüllung gegangen. Rentschler konnte rund hundert Besucher zu dem angesetzten Bürgerhearing im Rathausfoyer begrüßen.

In seinem Eingangsstatement erinnerte der Aalener OB an die Väter des Grundgesetzes, die die Presse- und Religionsfreiheit festgeschrieben hätten, vor rund 70 Jahren aber noch keine Ahnung davon hatten, wie bunt und vielfältig die Bundesrepublik im Jahre 2018 tatsächlich aussehen würde. Während Rentschler auf Dialog und Integration setzte, Musik, Wissenschaft und Sport als Beispiele anführte, stellte Pfarrer Wolfgang Sedlmeier gemeinsame Werte, wie Respekt, Toleranz und Achtung in den Mittelpunkt. Ein solches Wertesystem müsse auch noch für die nachfolgenden Generationen Bestand haben.

Im Anschluss an diese einführenden Worte setzten sich die Teilnehmer des Bürgerhearings an verschiedenen Tischen zusammen, um über die Themengebiete „Bildung und Sprache“, „Arbeit und Ausbildung“, „interkulturellen und interreligiösen Dialog“ sowie „bürgerschaftliches Engagement“ und „Teilhabe in der Gesellschaft“ zu diskutieren. Die Ergebnisse sollen in das städtische Integrationskonzept einfließen, das dem Aalener Gemeinderat im kommenden Herbst zum Beschluss vorgelegt werden soll. So hatte sich das auch die städtische Beauftragte für Chancengleichheit, Uta-Maria Steybe, gewünscht.