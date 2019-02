Wie Heidenheim im DFB-Pokal Leverkusen stoppen will

Leon Bailey, Karim Bellarabi, Kevin Volland und Julian Brandt – alles Spieler mit viel Qualität. Einen herausnehmen wollte Frank Schmidt dennoch nicht. „Ich habe viele Lieblingsspieler – die spielen aber alle bei mir“, sagte der Trainer des 1. FC Heidenheim mit einem Schmunzeln. Die genannten Spieler bewundern darf Schmidt trotzdem an diesem Dienstagabend, wenn sein Kollege Peter Bosz diese Männer aufstellt im Duell mit dem FCH. Der Zweitligist von der Ostalb misst sich auf dem Schlossberg mit dem aufstrebenden Bundesliga-Kickern von Bayer Leverkusen im Achtelfinale des DFB-Pokals (18.30 Uhr). Ein Duell, das zu einem Heidenheimer Stresstest werden könnte.

Der offensive Tempofußball, der unter dem Holländer Bosz zu greifen scheint, ist auch ein Härtetest (“absolut“) für die Heidenheimer Abwehr, die sich in dieser Saison bisher gut gemacht hat. Schmidt bei der Pressekonferenz: „Wir müssen so gut es geht das Tempo rausnehmen.“ Der Coach sah sich die jüngsten Spiele der Leverkusener genau an, und hat zum Beispiel gesehen, dass Wolfsburg (3:0) und Bayern München (3:1) nicht umsonst drei Tore eingeschenkt wurden.

Bayer-Fan Dennis Bechtold im Interview vor dem Spiel beim 1. FC Heidenheim.

Auf den FCH komme „viel Stress“ zu, „sie verteidigen hoch, sie attackieren im Angriffspressing, im Gegenpressing, da hat man nicht viel Zeit“, hat Schmidt analysiert. Es steht eigentlich außer Frage, dass seine Mannschaft, die sich ja beeindruckend auf den fünften Tabellenplatz vorgeschoben hat, „sehr gut verteidigen“ müsse. Eine Viererkette unter Stress – oder eben alle elf Spieler, und die benötigen „auch das Glück“. Ein Mutmacher: Auch Wolfsburg und Bayern hätten ihre Chancen gehabt. Der Außenseiter wolle auch „attackieren, aber in erster Linie dem Gegner Raum- und Zeitdruck mit auf den Weg geben. Das alleine ist eine Herausforderung genug.“

Gegen diese lauf- und sprintstarke Werkself muss natürlich einiges zusammenkommen. Zum Beispiel liegt auch die Hoffnung auf Müdigkeit, nach dem Bayer-Sieg gegen Bayern. Denn, so hat Schmidt ausgemacht: „Es sieht so aus, dass sie nie müde werden.“ Die Fitness wird auch ein Faktor bei den Heidenheimern sein um den gewünschten Pokalfight abzuliefern. Immerhin steht das dritte Heimspiel binnen sechs Tagen an.

Bosz hat Respekt

Und der nächste Gegner bringt, obwohl Erstligist, Respekt mit. „Sie sind zwar ‚nur‘ ein Zweitligist, aber sie machen das gut, stehen oben in der Tabelle. Wir haben das Spiel gegen Kiel selbst beobachtet und sehen können, dass es nicht einfach wird. Sie haben eine klare, deutliche Spielweise“, sagte Bosz. Dem in der Winterpause geholten Trainer fehlt in Heidenheim ein Ausnahmekönner: Kai Havertz ist verletzt.

Ansonsten verfügt Bayer über genügend Qualität „mit ganz interessanten und spannenden Spieler, auch was für mich die Nationalmannschaft der nächsten Jahren betrifft“, wie Schmidt dann doch anmerkte. Auch wenn ihm seine Spieler lieber sind.