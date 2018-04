Wie gewonnen, so zerronnen

Ein Derbysieg kann so manche schwache Saison retten. Das ist nicht nur in Gelsenkirchen oder Dortmund der Fall. In der Fußball-Bezirksliga hatte jüngst ausgerechnet der vom Abstieg bedrohte SV Ebnat gegen den haushohen Favoriten SV Waldhausen einen solchen Derbysieg gefeiert. Nun aber droht die Aberkennung. Es gab nicht wenige, die sich vor rund zwei Wochen verwundert die Augen gerieben haben, als die Ebnater doch tatsächlich den - zumindest nahezu unbesiegbaren - Nachbarn aus Waldhausen knapp mit 1:0 besiegten. Nun aber droht ein Nachspiel am grünen Tisch.

Denn der SV Ebnat hat einen nicht spielberechtigten Spieler (Sokol Lutfiu) eingesetzt haben. Der Liga-Primus hat bereits seinen Protest eingelegt und könnte nun nachträglich doch noch einen 3:0-Derbysieg feiern und damit einen großen Schritt Richtung Aufstieg in die Landesliga machen.

Einwechslung kurz vor Schluss

Die Ebnater hatten den Spieler kurz vor Ende des Spiels eingewechselt und sich damit wohl einen Bärendienst erwiesen. Zu dem Fehler kam es, da die Ebnater auch auf Grund von Verletzungen den Spieler beim Schiedsrichter in der Halbzeitpause nachmelden wollten. Doch dies ist anders als in Bayern (bis kurz vor der Einwechslung) in Württemberg nur bis unmittelbar vor dem Spiel erlaubt.

Denn alle eingesetzten Spieler müssen demnach vorab auf dem elektronischen Spielberichtsbogen stehen. „Wenn das nicht der Fall ist, dann ist der Spieler nicht teilnahmeberechtigt, auch wenn er eigentlich einen Spielerpass hat“, sagt Herbert Mayer vom Bezirkssportgericht. Man wolle nun die Frist von zehn Tagen abwarten und dann Mitte der Woche ein Entscheidung fällen, so Mayer weiter. Vorab hat Mayer nun eine Stellungnahme der Ebnater, des Schiedsrichters und von Waldhausen eingeholt. Eigentlich kann die Entscheidung nur in Richtung Aberkennung gehen und damit müsste der SVE nach dem 1:2 gegen Iggingen am vergangen Sonntag den nächsten herben Dämpfer im Abstiegskampf hinnehmen. Der SV Waldhausen würde sich die verloren geglaubten Punkte zurückholen.