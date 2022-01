Wie geht es mit den „Freunden“ weiter?

„Freunde schaffen Freude“: In diesen drei Worten steckt das ganze Herzblut von Inge Grein-Feil und ihrem Ehemann Siggi. So eine Aktion wie die „Freunde“ gibt es wohl kein zweites Mal. Offiziell sind sie ein privatrechtlich organisierter Verein, doch steckt soviel mehr dahinter: Soviel Hoffnung, Zuversicht und Zusammenhalt für Menschen mit und ohne körperliche und geistige Behinderung, gesunde und kranke Menschen. Leider müssen die gebürtige Aalenerin Inge Grein-Feil und ihr Ehemann nun langsam ans Aufhören denken und sich um eine Nachfolge kümmern.

Doch von vorn. In den 80er Jahren ist das Ehepaar erfolgreich im Kunstgewerbe tätig, verkauft Schönes aus aller Welt auf Märkten und Messen. Um eine Frau, die an Multipler Sklerose (MS) erkrankt ist, bei der Anschaffung eines Aufzugs finanziell zu unterstützen, organisiert das Ehepaar erstmals einen Benefizverkauf. Im Zuge dessen kommt erstmals die Idee auf, eine Aktion ins Leben zu rufen, bei der sich Menschen gegenseitig unterstützen könnten. „Ich habe mir immer gedacht, ein Blinder könnte doch zum Beispiel einen Rollstuhlfahrer schieben, die Jungen könnten den Alten helfen“, erzählt Grein-Feil.

1982 wird sie dann selbst mit der Diagnose MS konfrontiert. Um weiter Benefizverkäufe organisieren und vor allem Spendenquittungen ausstellen zu können, gründet das Ehepaar 1984 einen Verein. In Aalen veranstalten sie den „Jahrmarkt der guten Taten“, Kinderfeste und erste Treffs. Gruppen in Heidenheim und Dillingen folgen.

Bei den so genannten Treffs finden Alte und Junge, Kranke und Gesunde, Menschen mit und ohne Handicap, zusammen. Den Aalener Treff begleiten seit Jahren Wolfgang Klaschka und Alexandra Argauer.

Als häufig behindertengerechte Räumlichkeiten fehlen, baut der Verein die inklusive Begegnungsstätte „Arche“ in Dischingen. Seit 1977 leben Inge Grein-Feil und ihr Mann auf dem Härtsfeld, in Demmingen.

„Das war damals ein Gewaltakt an Hilfsbereitschaft“, erzählt Grein-Feil. „Radio 7,1 hat mit dem Lied „With a little help from my friends“ Spenden gesammelt. Wir haben zahlreiche Geld-, Arbeits- und Sachspenden, sogar Steine geschenkt bekommen“, so die 76-Jährige. Und dann habe man ein Haus gebaut,“mit null Ahnung wie so etwas geht“. Nach dem Spatenstich 1998 kann die „Arche“ im Jahr 2000 Einweihung feiern.

Dort gibt es seitdem zahlreiche soziokulturelle Angebote, wie Kabarett oder gemeinsames Feiern an Heiligabend, Silvester und vielen gesellig-integrativen Anlässen, 30 aktive Ehrenamtliche kümmern sich um die Besucher der „Arche“.

In den vergangenen 37 Jahren hat sich ein ungeheures Netzwerk gebildet. Trotz eines recht humanen Verlaufs, wie Inge Grein-Feil selbst sagt, habe die Krankheit MS sie immer begleitet. Sie und ihr Mann, der eine Krebserkrankung durchgestanden hat, hätten in den vergangenen Jahren immer daran gedacht, was man tun könne, wenn sie denn mal aufhören müssten. Nun sei es an der Zeit, sich mit diesem Gedanken auseinander zu setzen. Dabei wollen beide aber nicht unbedingt komplett aufhören, aber doch die Hauptlast der Leitung abgeben. Aber wie kann das funktionieren? „In einer Person wird das nicht gehen. Sieben Tage die Woche ohne Feierabend, rund um die Uhr, wie wir das getan haben, das wird nie wieder jemand leisten können“, so Grein-Feil. Deshalb werde der Vorstand breiter aufgestellt werden müssen. Aktuell beschäftige man sich damit, wie man alles aufsplitten könne. Man wolle aber auf keinen Fall etwas übereilen. „Die Aktion hat so lange gebraucht bis sie groß war, da werden wir sie nicht von heute auf morgen alleine lassen. Da stehen ja auch Menschen dahinter“, sagt Inge Grein-Feil. Leicht fällt ihr das Aufhören auf keinen Fall. „Loslassen ist eine der schwersten Lebensaufgaben“, sagt die 76-Jährige sichtlich bewegt. „Aber mein Team steht in den Startlöchern.“

Obwohl ihre Gesundheit sie jetzt zum Kürzertreten zwingt, hat sie immer noch Pläne und Visionen für ihre „Freunde“: Ihr großer Traum ist immer noch ein inklusives Wohnprojekt. Nach langem Suchen ist sie vor einigen Jahren auf Schamattdorf, einen Stadtteil von Trier aufmerksam geworden. Dort leben behinderte und nichtbehinderte Menschen in einem Dorf zusammen und unterstützen sich im alltäglichen Leben gegenseitig. Es gibt eine gemeinsam betriebene Kneipe, wo gemeinsam gekocht wird. Ein Organisationsteam für Veranstaltungen und einen Kiosk. Zusammen backt man Kuchen und trifft sich freitags zum Kaffee. „Das im Kleinen wäre ein Vorbild für meinen großen Traum. Dafür hofft man noch immer auf jemand Mutiges, der das finanziert und dann weiterführt“.