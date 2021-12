Wie früher: VfR im Duell mit Drittligisten

Der vorläufige Vorbereitungsplan des Fußball-Regionalligisten VfR Aalen nach der Winterpause steht fest. Insgesamt sind acht Vorbereitungsspiele geplant, kurzfristige Änderungen bezüglich Terminen und Uhrzeiten sind jedoch vorbehalten. Die Trainingszeiten werden auf der Homepage wöchentlich aktualisiert.

Nach zweiwöchiger Winterpause empfängt Cheftrainer Uwe Wolf die Mannschaft am Montag, den 4. Januar 2022 um 10 Uhr zurück zum Training, in welchem auch gleich ein Laktattest stattfinden wird. Das erste Saisonspiel im neuen Jahr steht für unseren VfR am Freitag, 11. Februar 2021 um 19 Uhr zuhause gegen die TSG Balingen an.

Ob Zuschauer zu den jeweiligen Spielterminen zugelassen sind, ist abhängig von den am Spieltag gültigen Corona-Verordnungen. Auskunft hierfür kann kurz vor dem Spieltermin bei den jeweiligen Austragungsvereinen erlangt werden.

1. Testspiel: Würzburger Kickers - VfR Aalen (unter Ausschluss der Öffentlichkeit, bei Fragen hierzu verweisen wir auf die Meldung der Würzburger Kickers), Spielbeginn: 9. Januar 2022, 13 Uhr, Austragungsort: FLYERALARM Arena, Platz 1, Mittlerer Dallenbergweg 49, 97082 Würzburg

2. Testspiel: FC Augsburg II - VfR Aalen, Spielbeginn: 15. Januar 2022, 13 Uhr, Austragungsort: Paul-Renz-Sportanlage, Donauwörther-Straße 170, 86154 Augsburg

3. Testspiel: SV Neresheim - VfR Aalen, Spielbeginn: 19. Januar 2022, 19 Uhr, Austragungsort: Sportplatz SVN, Am Sohl 1, 73450 Neresheim

4. Testspiel: SV Heimstetten - VfR Aalen, Spielbeginn: 23. Januar 2022, 13.30 Uhr, Austragungsort: Sportanlage Heimstetten, Kunstrasen, Am Sportpark 2, 85551 Kirchheim bei München

5. Testspiel: FV Illertissen - VfR Aalen, Spielbeginn: 26. Januar 2022, 18 Uhr, Austragungsort: Kunstrasen, Gottfried-Hart-Straße 10, 89257 Illertissen

6. Testspiel: Greuther Fürth II - VfR Aalen, Spielbeginn: 29. Januar 2022, 14:30 Uhr, Austragungsort: Sportanlage Kronacher Hard, Kunstrasenplatz, Kronacher Straße 177, 90765 Fürth

7. Testspiel: FC Nöttingen - VfR Aalen, Spielbeginn: 2. Februar 2022, 18 Uhr, Austragungsort: Kleiner Arena, Gleiwitzer Str. 28, 75196 Remchingen-Nöttingen

8. Testspiel: 1899 Hoffenheim II - VfR Aalen, Spielbeginn: 5. Februar 2022, 14 Uhr, Austragungsort: TSG 1899 Hoffenheim, Horrenbergerstraße 58 , 74939 Zuzenhausen