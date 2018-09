Wie Fahrer reagieren, wenn sie von der Polizei mit Handy am Steuer erwischt werden

Wer erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von 100 Euro rechnen und bekommt einen Punkt in Flensburg aufs Konto geschrieben. Wer nicht erwischt wird, sollte sich klarmachen, dass er sein Leben und das Leben der Menschen in seiner direkten Umgebung gefährdet. Wer sein Handy in die Hand nimmt, während er Auto fährt, wird zu einer großen Gefahr.

Um Verkehrsteilnehmer auf die Gefahren aufmerksam zu machen und sie für die Gefahrensituation zu sensibilisieren, waren bundesweit mehrere Tausend Polizistinnen und Polizisten auf den Straßen, um gezielt derartige Verstöße auszumachen – 2300 Beamtinnen und Beamte allein in Baden-Württemberg.

Auch in der Raumschaft und im Stadtgebiet Schwäbisch Gmünd fanden derartige Kontrollen statt. Je ein Team der Gmünder Polizei war deshalb am Donnerstag schon in der Früh ab 7 Uhr im Raum Heubach / Bettringen unterwegs, ein weiteres Team kontrollierte am Nachmittag die Räume Lorch und Lindach. Am Vormittag stand der Bereich um den Gmünder Omnisbusbahnhof im Visier der Beamten und Beamtinnen.

Dafür positionierten sich zwei Polizisten in Zivil am Bahnhofsplatz. Sie beobachteten den vorüberfahrenden Verkehr und meldeten per Funkgerät ihren Kollegen, alle Verstöße, die sie von dort aus beobachten konnten.

Beim Kreisverkehr am ZOB wurden die jeweiligen Fahrzeuge dann herausgewunken.

„Es geht bei dieser Aktion vor allem darum, die Leute für die Gefahren, die durch Ablenkung am Lenkrad entstehen, zu sensibilisieren“, erklärt der stellvertretende Dienststellenleiter Jürgen Vetter den Einsatz.

Ablenkung sei einer der schwerpunktmäßigen Ursachen für schwere Unfälle.“ Auch Ronald Krötz von der Pressestelle der Polizeidirektion Aalen bestätigt: „Ein Fünftel aller tödlichen Unfälle wird dadurch verursacht. Die Dunkelziffer liegt jedoch wesentlich höher.“ Es sei allerdings nur sehr schwer nachzuweisen, dass der Fahrer mit dem Handy beschäftigt war oder sein Navi bedient hat während der Fahrt.

„Aber der Unfallhergang – wenn Alkohol, Drogen oder Übermüdung ausgeschlossen werden können – lässt oft nur diesen Schluss zu.“ Im Zuge der Kontrollen am Gmünder ZOB wurden die Verkehrssünder fast im Minutentakt herausgewunken. Innerhalb kürzester Zeit fielen neun Fahrer auf, die nicht angeschnallt waren, vier Fahrer hantierten mit ihrem Mobiltelefon herum, und ein Autofahrer hatte seinen Hund nicht ordnungsgemäß im Fahrzeug gesichert. Letzterer durfte nach einer mündlichen Verwarnung weiterfahren. Alle anderen droht nur ein Bußgeld.

Die Bedienung jeglicher elektronischer Geräte während der Fahrt kostet 100 Euro. Dazu kommen jedoch noch knapp 30 Euro Bearbeitungsgebühren und zusätzlich ein Punkt im Zentralregister in Flensburg. Wer ohne Gurt fährt ist mit 30 Euro dabei. Bis auf wenige Ausnahmen waren die Fahrer im Nachhinein zwar einsichtig, keiner wollte oder konnte jedoch erklären, warum er das Handy in der Hand hatte oder nicht angeschnallt war.

Offensichtlich nicht wissend, dass sie schon bevor sie gestoppt wurden, von Polizisten beobachtet wurden, meinten einige wenige auch, die Anschuldigung entspreche nicht den Tatsachen. Der eine oder andere Gurt wurde bei Ansicht der Polizei noch schnell angelegt, was auch nicht mehr viel hilft.

Nachdem sie ertappt wurden, geht alles seinen Gang. Einsatzleiter Jens-Werner Thieme von der Gmünder Polizei erklärt: „Wir füllen die Aufnahmeblätter aus, in denen Verstoß, Personendaten, Ort und Uhrzeit registriert werden und leiten das an die Bußgeldstelle weiter, die dann anhand der gesetzlichen Vorgaben das Bußgeld festlegt.“ Doch bei der Aktion ging es nicht vorrangig um die Bestrafung. Sie sollte den Autofahrern vermitteln, dass es schlicht weg höchst gefährlich ist, wenn der Straße nicht die volle Aufmerksamkeit gilt.