Wie die Schützen des SV Buch wieder den Klassenverbleib in der Bundesliga geschafft haben

Die Schützen des SV Buch haben Fakten geschaffen. Sie dürfen auch nach dem zweiten Jahr in der Luftgewehr-Bundesliga schießen. Einfach ist es nicht, sich in der Liga zu behaupten. Mannschaftssprecher und Schütze Tobias Bäuerle weiß, worauf es ankommt und was das Team ausmacht. Im Interview mit Sportredakteur Benjamin Post spricht Bäuerle über die knappe Entscheidung, die schwere Bundesliga und die vielfältigen Hintergründe für den Erfolg.

Kurz vor dem Ende der Saison, im vorletzten Wettkampf in Niederlauterbach, hat die Mannschaft es geschafft. Den Sieg gegen Königsbach, das knappe 3:2, hat es gebraucht, um die Klasse zu halten.

Das war knapp, auch von der Gesamtringzahl, 1964:1963. Der 4:1-Sieg gegen die FSG Titting tags darauf war ein i-Tüpfelchen. Das war richtig super. Die Mannschaft hat sich richtig zusammen gerissen. Auch schon im Dezember, als wir in Coburg waren, ist es ein richtig gutes Wochenende gewesen. Wenn du gewinnen musst, braucht du auch ein bisschen Glück.

Auf was kommt es im Schießen in der Bundesliga noch an? Druck dürfte das Team ja gewohnt sein nach dem Abstiegskampf in der Vorsaison.

Wenn wir an der Obergrenze schießen, können wir gegen alle Mannschaften theoretisch gewinnen. Es ist immer eine Kopfsache, Glückssache und hängt von der Tagesform ab. Mal läuft es beim Gegner ein bisschen schlechter, dann hat man schon die Chance zu gewinnen. Und die muss man dann nutzen.

Wie bewerten Sie das Niveau in der Liga?

Schwächere Mannschaften gibt es eigentlich gar nicht in der ersten Bundesliga. Wenn man am Anfang gleich gegen die antritt, bei denen man sich Chancen ausrechnet, hat man vielleicht schon ein bisschen ein Polster.

Wie sehen Sie die Zukunftsaussichten?

Es wird immer schwerer in der ersten Liga. Die Wettkämpfe laufen auf Messers Schneide. Als Zuschauer ist man manchmal aufgeregter als die Schützen selbst (schmunzelt).

Ausschlaggebend für den Klassenverbleib war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Aber in Louis Fürst hatten Sie ein Ass im Ärmel.

Das war super. Ab Dezember haben wir wirklich gezeigt, was wir können. Davor war es nichts Halbes und nichts Ganzes. Das hat sich dann schlagartig geändert, als Louis Fürst zurück gestoßen, da er davor auf Auslandsmontage gewesen ist. Er hat die komplette Vorbereitung mitgemacht, war super drauf und ab Oktober bis Dezember hat er aber gefehlt.

Stichwort Personalien: Was sehen die Planungen vor?

Konkretes wissen wir noch nicht, aber das wird sich in den nächsten Monaten entscheiden müssen. Die Mannschaft bleibt voraussichtlich zusammen, genaueres kann man erst in ein paar Monaten sagen. Aber wir schauen noch nach Verstärkungen, damit wir etwas flexibler sind, wenn einer fehlt, wie es bei Louis der Fall war.