Wie die Profis so die Jugend: VfR hat die Chancen – VfB nutzt sie

Beim VfR Aalen blickt man zukünftig, so die jüngste Verlautbarung, mehr auf die Jugend. Okay, diese Jungs, die da an diesem Maifeiertag eine passable Leistung auf dem Kunstrasen boten, während die abgestiegenen Drittliga-Profis auf dem Trainingsplatz im Rohrwang trainierten, sind noch ein bisschen jung um richtig in den Fokus zu rücken für künftige Aufgaben im Verein.

Aber sie zeigten, dass die U 17 des VfR was drauf hat – allerdings war da doch die gleiche Schwäche wie bei den Profis: Der Torabschluss, der hinlänglich bekannt ist und ein Grund für den Abstieg in die Regionalliga.

Was wäre nun gewesen, wenn diese Bubis ihre Chancen genutzt hätten? Sie hätten den Bundesliga-Nachwuchs des VfB Stuttgart, die als junge Wilde titulierte Mannschaft, aus dem Verbandspokal geworfen! Doch im Halbfinale hieß es dann doch 0:4 (0:2), standesgemäß, wenn man bedenkt, dass die Aalener zwei Klassen tiefer als die Stuttgarter in der Verbandsstaffel kicken.

4:0, da vier ihrer guten Chancen genutzt, mehr zwingende hatte der VfB auch nicht. „Deswegen spielen wir in der Verbandsstaffel und sie in der Bundesliga“, sagte VfR-Trainer Robin Krohmer (28) zur Abgezocktheit der Cannstatter Jungs vor dem Tor.

Das zeigte sich schon bei der Führung des VfB, der aufgrund seiner „individuellen Qualität“ das Spiel übernahm, aber auch nicht überragte. Da war dieser Eckball für den VfR und der Kopfball über den Kasten. Gesehen in der 25. Minute. Gesehen eine Minute später: Tor für Stuttgart. Nach einer hohen Eingabe von Babis Charalampos Drakas stand Linksaußen Lucas Hägele frei (der oft frei stand) und netzte eiskalt zum 1:0 ein. Kurz vor der Halbzeitpause staubte Maurice Kramny nach Eingabe von Hägele zum 2:0 ab. „Ängstlich“ seien seine Jungs in der ersten Halbzeit gewesen, befand Krohmer.

Bonusspiel für Aalen

Das waren sie in Durchgang zwei nicht mehr, aber eben immer noch nicht abgezockt genug – eher schon fahrlässig mit den Chancen die sich ihnen gegen den VfB boten. Zwei Mal zielten die Aalener aus guten Positionen daneben (43., 52.), danach scheiterten sie drei Mal am starken VfB-Torwart Patrick Schott (56., 73. und 74.). Der VfR hatte Räume, Möglichkeiten, doch ihre zwei nutzten erneut die Stuttgarter. Thomas Kastanaras hatte zwischendurch für das 3:0 gesorgt (65.) ehe Lukas Laupheimer kurz vor Schluss das 4:0 erzielte.

Die VfBler dürfen sich nun im Finale der württembergischen Top-Teams mit dem 1. FC Heidenheim duellieren. Trotz des Aus war man beim VfR gefasst. „Das Spiel war Bonus“, sagte der Coach, Krohmer war stolz auf die Mannschaft ob der Leistung gegen den Bundesligisten.

Und sie haben ja noch die Liga – und da läuft es besser mit den Toren, mit 75 Treffern bildet der VfR-Nachwuchs den besten Angriff der Verbandsstaffel. Die Aalener stehen sechs Spieltage vor Saisonende als Tabellendritter aussichtsreich im Aufstiegsrennen zur Oberliga. Da winkt dem Verein ein sportlicher Erfolg.