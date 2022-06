Wie die Malteser Aalen mithilfe einer Ukrainerin schwerkranke Kinder aus dem Kriegsgebiet retten

Zwei Wochen nach Kriegsbeginn ist Victoriia Shchur mit ihren zwei Kindern aus Kiew nach Deutschland geflohen. Am 7. März ist sie in der LEA in Ellwangen angekommen. Zurzeit lebt sie in Heubach. Von dort aus organisiert sie gemeinsam mit den Maltesern Rettungsaktionen von schwer erkrankten oder auch kriegsverletzten Kindern aus der Ukraine. Der Kontakt mit der Rettungsorganisation ist durch Zufall entstanden, da Shchur in der LEA Bernd Schiele, Stadtbeauftragter der Malteser Aalen, kennenlernte.

Hilfreich für die Rettungsaktionen sind ihre vielen Kontakte in der Ukraine. Dort war sie in der Geschäftsleitung eines Kiewer Krankenhauses tätig. Gleichzeitig ist sie Präsidentin einer eherenamtlichen Organisation im medizinischen Bereich.

Die Kliniken aus der Ukraine kontaktieren Shchur als erstes und geben ihr die medizinischen Informationen für die Patienten. Diese werden durch die Malteser an ein Netzwerk von deutschen Kliniken weitergeleitet. So soll die passende Klinik gefunden werden, um die Patienten am besten behandeln zu können. In diese Klinik wird der Patient dann transportiert.

„Über den genauen Ablauf, wann wir die Patienten übernehmen oder auch wie das Ganze abläuft, erzählen wir aus Sicherheitsgründen nichts“, erklärt der Stadtbeauftragte der Malteser Aalen, Bernd Schiele, im Gespräch.

Je weniger über die Routen und Abläufe bekannt ist, desto sicherer ist es. „Uns geht es hier auch nicht um die große Publicity-Kampagne, sondern darum, Menschen zu helfen.“ Die Transporte werden nur von ehrenamtlichen Helfern der Malteser organisiert.

Neben den Krankentransporten aus der Ukraine sind die Malteser auch in der klassischen Flüchtlingshilfe aktiv. Hier komme wieder die 35-jährige Ukrainerin als Mittelsfrau ins Spiel.

Sie habe nicht nur die Kontakte für die Malteser für die Rettungsaktion, sondern könne auch die Angebote besser vermitteln. Bei Fragen nach kulturellen Besonderheiten, wie zum Beispiel Essensvorlieben, ist Shchur Ansprechpartnerin Nummer eins – deutschlandweit.

Inzwischen ist sie deswegen bei den Maltesern angestellt, um als Mittelsfrau die Kommunikation zu erleichtern. Auch könne sie so den Menschen besser bei der Integration helfen. Entsprechende Angebote wollen auch die Malteser schaffen.

„Viele der Geflüchteten sind Frauen mit Kindern. Die wollen arbeiten“, zeigt Heiko Born, Bezirksgeschäftsführer der Malteser, die aktuelle Situation auf. Daher planen sie einen Kurs für die Ukrainer zur Ausbildung als Pflegehilfskraft.

Dieser soll im September starten und drei Monate dauern. „Uns ist wichtig, dass die Leute dann eine zertifizierte Ausbildung haben“, erklärt Born. Aktuell planen sie den Kurs für circa 20 Personen.

„Die Menschen üben dann auch eine Tarifbeschäftigung aus. Sie werden also fair bezahlt und haben eine Perspektive“, erläutert wiederum Bernd Schiele. Im nächsten Schritt wollen die Malteser ukrainische Deutschlehrer einstellen, um an vier Tagen in der Woche Deutschkurse anbieten zu können.

„Uns ist bewusst, dass der Großteil der Leute nach Ende des Krieges zurückgehen wird“, so Born. Dennoch wisse keiner, wie lang der Krieg noch gehen werde.

Das erworbene medizinische Wissen können die Ukrainer dann mit zurücknehmen. Das Pilotprojekt basiert auf einem Konzept aus Trier aus dem Jahr 2015. Die Kosten von circa 60 000 Euro tragen die Malteser allein.

Auch bereits gelernte Pflegefachkräfte sind bei den Maltesern eingestellt worden. Diese haben sich schon in bestehende Teams eingefügt. Auch werden diese benötigt, um pflegebedürftige ukrainische Geflüchtete zu betreuen.

„Die Pflegekräfte können die Sprache der Menschen, was den betreuten Personen Sicherheit gibt. Zusätzlich sind sie auch seelsorgerisch tätig, da sie aus der gleichen Situation zu uns gekommen sind“, erklärt Born.

In dem Pilotprojekt sieht auch Victoriia Shchur die Chance für die Geflüchteten, sich hier zu engagieren und einzubringen. „Ich sage den Leuten immer, dass sie sich dankbar zeigen sollen und sich einbringen in die Gesellschaft.“

Auch habe sie bereits aus anderen Regionen Deutschlands die Frage von Ukrainern gestellt bekommen, warum es dieses Pilotprojekt nur im Ostalbkreis gebe. Das Interesse bei den ukrainischen Geflüchteten sei da.

Neben ihrer Arbeit bei den Maltesern engagiert sich Shchur auch in der ukrainischen Community in Heubach. Dort unterstützt sie die Menschen mithilfe eines Kanals beim Messengerdienst Telegram, postet dort Dokumente, die benötigt werden und vernetzt die Menschen miteinander.

Helfen ist für sie auch eine gute Ablenkung vom Kriegsgeschehen in der Heimat, indem auch ihr Vater und ihr Mann kämpfen. „Es ist besser, positiv zu denken und aktiv zu sein, als nachzudenken und zu weinen.“

Daran, dass die Ukraine verlieren könnte, denkt sie nicht. „Wir Ukrainer kämpfen jeden Tag dafür, die zu sein, die wir sind. Wir kämpfen alle für dieses eine Ziel.“ Sei es auf der Ostalb durch die Hilfe für andere Geflüchtete oder in der Ukraine an der Front.