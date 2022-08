Klimawandel und Hitzebrände: Wie die Feuerwehren in Zukunft löschen wollen

Angesichts der Rekordtemperaturen und des immer deutlicher werdenden Klimawandels zeigen sich auch die Feuerwehren alarmiert. Bei der weltgrößten Blaulicht-Messe Interschutz in Hannover jetzt im Juni war das Thema Flächen- und Waldbrände so präsent wie noch nie.

Überall in Deutschland wollen die Feuerwehren nach Vorbild der Mittelmeerländer ihre Fuhrparks aufrüsten, um gegen die Herausforderungen bei den zunehmenden Vegetationsbränden besser gewappnet zu sein. Auch in Baden-Württemberg haben Innenministerium und Feuerwehrverbände technische Empfehlungen an die Löschfahrzeug-Hersteller gerichtet, die nun eine ganze Reihe von Lösungen erarbeiten.

Truck kann durch metertiefe Fluten fahren

Viel Beachtung findet derzeit vor allem der Prototyp eines Unimog-Waldbrandfahrzeugs, das von der Berufsfeuerwehr Stuttgart entwickelt und zunächst mit zwei Exemplaren in Dienst gestellt wurde. Es hat das Zeug, als Modell fürs ganze Land zu wirken. Die Besonderheit auch: Bei Hochwasser kann dieses Waldbrand-Löschfahrzeug auch eine metertiefe Flut durchfahren und auf dem Dach mit Sitzbank und Haltegriffen bis zu zehn Personen in Sicherheit bringen.

Manche Messebesucher haben das Waldbrandfahrzeug aus dem Ländle mit seinem mächtigen Überrollbügel eher als "Showtruck" wahrgenommen, doch dient dieser "Käfig" nach Ansicht erfahrener Waldbrandbekämpfer als wirksamer Schutz für die Feuerwehrleute in der Kabine gegen herabfallende Äste oder gar umstürzende Bäume.

Kreisbrandmeister Otto Feil denkt, dass erforderliche Waldbrand-Löschzüge zukünftig gewiss nicht bei jeder kommunalen Feuerwehr angesiedelt werden. Vielmehr seien interkommunale Überlegungen und Lösungen auf Kreisebene angesagt. Etliche Ostalb-Feuerwehren haben in Eigeninitiative und teils auch in Eigenarbeit ihre Waldbrand- und Wasserförderkapazitäten bereits gesteigert.

Tanklöschfahrzeug aufgerüstet

Bei der Feuerwehr im Schwäbisch Gmünder Stadtteil Degenfeld wurde beispielsweise ein betagter Unimog im Zuge einer Fahrzeug-Ersatzbeschaffung nicht veräußert, sondern zu einem geländegängigen Tanklöschfahrzeug mit zusätzlichem Schlauchmaterial aufgerüstet.

Und handwerklich geschickte Feuerwehrleute in Heubach-Lautern "zauberten" aus einem ausgemusterten Rüstwagen und einem älteren Löschgruppenfahrzeug LF 8 (beides auch Unimogs) eine Einsatzeinheit, die auch in einem unwegsamen Waldgebiet oder an den Berghängen des Albtraufs blitzschnell eine bis zu zwei Kilometer lange Löschwasserleitung verlegen kann. Ein jetzt rotlackierter Pumpfass-Anhänger aus der Landwirtschaft steht als zusätzliches Löschwasser-Transportmittel im Eschacher Feuerwehrhaus.

Bei einem noch größeren Waldbrand-Ereignis hat der Ostalbkreis den Vorteil, dass er nicht sehr weit von der Basis der Luftwaffe in Laupheim bei Ulm entfernt liegt. Dort stehen schwere Transporthubschrauber vom Typ CH-53 bereit, die mit 5000 Liter fassenden Außenlastbehältern als "Wasserbomber" eingesetzt werden können.

Brenzlige Situationen auf dem Härtsfeld

In den letzten Wochen haben die Ostalb-Feuerwehren Enormes und vor allem Schweißtreibendes geleistet. Nahezu täglich gibt es aufgrund der extremen Trockenheit größere und kleinere Feld-, Buch-, Hecken und Waldbrände. Bislang hat der Landkreis großes Glück gehabt. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehren konnten außer Kontrolle geratene Waldbrände wie in anderen Teilen Deutschlands verhindert werden.

Wiederholt brenzlig war die Situation auf dem Härtsfeld: Zweimal innerhalb von nur wenigen Tagen sind die Feuerwehren Neresheim, Dorfmerkingen und Elchingen zu zwei größeren Feldbränden gerufen worden.

Die Flammen hatten jeweils eine Fläche von zwölf beziehungsweise 15 Hektar sowie bereits einen Waldrand erfasst. Der Neresheimer Feuerwehrkommandant Helmut Ruppert zeigte sich im Gespräch voll des Lobes über Kondition seiner Leute bei dieser Hitze. Mit 37,6 Grad (gemessen an einer Station des Deutschen Wetterdienstes bei Ellwangen) gab es am 20. Juli einen neuen Ostalb-Hitzerekord. Alle Löschfahrzeuge sind aktuell auch mit größeren Mengen Sprudel ausgerüstet.

Feuerwehrchef Ruppert beschreibt auch die schnelle Reaktion und Hilfsbereitschaft der Landwirte als vorbildlich: Beim Erkennen eines Flächenbrandes habe es sich vielerorts im Ostalbkreis eingespielt, dass Landwirte auch ohne Aufforderung mit Traktoren, Pumpfassanhängern und Pflügen zu den Einsatzstellen eilen. Mit deren Ausrüstung könne dann die Löschwasserversorgung effektiv sichergestellt und die brennenden Flächen durch Umpflügen eingegrenzt werden. Viele Bauern würden derzeit ihre Gülle- und Pumpfässer bereits gefüllt mit Wasser startbereit vorhalten. Echt klasse sei dieser Zusammenhalt.

Stroh kann sich selbst entzünden

Wie kommt es eigentlich zu so vielen Flächenfeuern, besonders im Zusammenhang mit der Erntearbeit? Die Wettersituation mit Trockenheit und enormer Hitze sowie teils mit heftigen Windböen sind die einen Faktoren. Da reicht ein Funke, eine Glasscherbe oder eine achtlos am Straßenrand von Autofahrern oder Passanten weggeworfene Zigarettenkippe, so beschreiben Feuerwehrleute. Stroh hat übrigens nahezu den gleichen Temperaturpunkt einer Selbstentzündung wie Benzin (cirka 250 Grad). Doch auch weit darunter reicht eine Zündquelle aus, um ein Feuer zu entfachen.

Nicht selten sind es die Erntemaschinen selbst, die als "Feuerzeuge" wirken. Mähdrescher oder auch Ballenpressen sind in den letzten Jahren immer größer und stärker geworden. Teils von Lohnunternehmen oder Maschinenringen stammend, sind sie aktuell im Dauereinsatz, oft sogar bis in die Nacht hinein. Die Mechanik (Lager, Walzen, Schneidwerke usw.) läuft dabei heiß. Wenn jetzt auch noch ein herumliegender Stein oder weggeworfenes Metallstück ins Mäh- oder Presswerk gerät, dann kann es zu einem Funkenschlag kommen. Es ist hierbei auch schon passiert, dass eine Erntemaschine zunächst unbemerkt eine ganze Schleppe von Glut- und Brandnestern im Stroh oder auf einem Stoppelfeld hinter sich herzieht.

Böschungs- und Waldbrände entstehen oft durch puren Leichtsinn oder durch Gedankenlosigkeit. Kürzlich war im täglichen Stau bei Essingen zu beobachten, wie eine Arbeitskolonne auf der Fahrt in den Feierabend Zigarettenkippen auf die Straße warf. Im Nu können die Glühstengel vom Fahrtwind auf Böschung oder in den Wald getrieben werden. In den Wäldern selbst herrscht derzeit strengstes Rauch-, Grill- und Lagerfeuerverbot, was aber von rücksichtslosen Zeitgenossen nicht immer beachtet wird.