Wie der VfR Aalen in das Ländle-Derby gegen Großaspach geht

Während draußen, in der Ostalb Arena, der Rasenmäher seine Kreis zog, um das Grün im Stadion millimetergenau zu kürzen, drehten sich die Gedanken oben im Presseraum um den kommenden Gegner. Der soll vom VfR Aalen an diesem Freitagabend schließlich besiegt werden, um die Hoffnungen auf den Klassenverbleib in der 3. Fußball-Liga weiterhin aufrecht zu erhalten.

Die SG Sonnenhof Großaspach soll auf dem Aalener Rasen schließlich nicht weiter ihre Kreise ziehen, wie in den vergangenen Wochen. Der Duellant im Ländle-Derby, das um 19 Uhr angepfiffen wird, gewann seinen jüngsten beiden Spiele überraschend, denn es ging gegen den Tabellenführer VfL Osnabrück (2:0) und Aufstiegsaspirant KFC Uerdingen (3:2).

Erfolgserlebnisse müssen so langsam auch her für den VfR, Siege sind auch das einzige, was dem Schlusslicht wirklich hilft, so viel ist klar. Dazu passt ein entschlossener Trainer. „Wir wollen das Spiel gewinnen“, machte Rico Schmitt klar. Er will in seinem ersten Heimspiel mit seiner neuen Mannschaft gleich einen guten Eindruck hinterlassen.

Es geht schnell weiter nach der jüngsten Enttäuschung mit der dritten 1:2-Niederlage in Folge am Montag bei 1860 München. Doch bei aller „Intensität und Fokussierung“ machte der Coach bei seinen Mannen auch „Lockerheit und Spaß“ aus. Bei aller Angespanntheit, die zwangsläufig im Abstiegskampf herrscht, ist ein schneller Spielrhythmus vielleicht ein Vorteil – am kommenden Mittwoch geht es dann schon in das Nachholspiel gegen Unterhaching. „Wir haben haben wenig Zeit nachzudenken“, befand Schmitt.

Natürlich kreisten seine Gedanken um die Großaspacher (15.) denn die seien „eine sehr gute Fußballmannschaft“ – und die hat den Vorteil sich im Abstiegskampf „Luft verschafft“ zu haben. „In den vergangenen Wochen haben wir nicht auf die Tabelle geschaut, aber jetzt können wir es mal wieder machen“, freute sich SGS-Coach Florian Schnorrenberg nach dem jüngsten Sieg. Der VfR (noch) nicht.

Einer der sich mit den daran Anteil habenden guten Offensivspielern aus der württembergischen Nachbarschaft auseinandersetzen muss, hat sich mit diesen auch schon auseinandergesetzt: Clemens Schoppenhauer. Der Neu-Kapitän der Aalener mahnte an: „Da müssen wir wach sein.“ Zum Beispiel wenn Zlatko Janjic aufdreht, der Winterneuzugang schlug mit drei Toren in drei Spielen voll ein.

Die Balance muss stimmen

Schmitt will eine Balance zwischen Defensiv- und Offensivspiel des VfR sehen, seine Mannschaft soll „agieren“ und „Stress entwickeln“. Seine Offensive sieht er nach nun mehr als einwöchiger Betrachtung der Dinge als „gut aufgestellt“. Vor allem Luca Schnellbacher, der 1:0-Torschütze von München sei „gut drauf“. Er hat es unter Schmitt in die Startelf geschafft, andere wie Marian Sarr und Patrick Schorr nicht einmal in den Kader. Nicolas Sessa und Johannes Bühler sollen für das Spiel in das 18er Aufgebot zurückkehren – denn Patrick Funk (Oberschenkelprellung aus dem München-Spiel) und Lukas Lämmel (Sprunggelenksverletzung im Spielersatztraining am Dienstag) fallen aus. Einer wie Schoppenhauer wird die Mannschaft aus der Abwehrreihe führen. Nach seiner Berufung als Kapitän anstelle von Torwart Daniel Bernhardt stellte er noch einmal heraus: „Wir müssen als Team auftreten.“ Und die Kapitänsbinde sei für ihn „eine Ehre“, in die Pflicht nimmt er aber all seine Kollegen. „Verantwortung sollte jeder übernehmen, ob er die Binde trägt oder nicht“, erklärte Schoppenhauer. Und am besten sollen auch so viele Menschen wie möglich den VfR unterstützen. „Wir brauchen unser Publikum“, sagte Schmitt – er freut sich auf sein Heimdebüt.

Damit möglichst viele Zuschauer kommen, hat der VfR eine weitere Maßnahme geplant. Vor der Partie gibt es von 17.30 bis 18.30 Uhr Freibier im Fantreff unter der Nordtribüne. „Das ist eine gute Idee zu mobilisieren“, merkte der Trainer an. Der VfR braucht auch seine Fans, um im Abstiegskampf seine Kreise zu ziehen.