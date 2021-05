Wie bitte? Ein Tunnel-Ausbau?!

Eine Sanierung und ein Ausbau des Schättere-Tunnels mit der Eröffnung des ersten Bauabschnitts am 30. Oktober 2022? So jedenfalls verkündet es eine beinahe täuschend echt „ministeriell“ wirkende Tafel an der Waldhäuser Steige, direkt auf dem Tunnel sozusagen. Und sogar die Länge der gesamten einstigen Bahnstrecke von Aalen über Neresheim bis nach Dillingen an der Donau ist darauf vermerkt: Es waren exakt 55,49 Kilometer. Die Tafel allerdings hat nicht das „Ministerium für ländliche Raumgestaltung und Tourismusförderung Baden-Württemberg“ aufgestellt, wie die Aufschrift weismachen will, das es aber unter diesem Namen gar nicht gibt. Es ist vielmehr ein Maischerz und damit einmal eine ausgesprochen nette Idee zu dem ansonsten so verbissen umkämpften Thema Schättere-Trasse. Monika Brenner aus Waldhausen hat die Tafel entdeckt und das Foto davon an unsere Redaktion gesandt.