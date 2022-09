Wie bewerten die Radler Aalen?

Wie bewerten Radfahrerinnen und Radfahrer die Situation vor ihrer Haustür? Um dies zu klären, führt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) bis zum 30. November eine bundesweite Online-Umfrage durch. Diese soll den Verantwortlichen in Städten und Gemeinden helfen, Stärken und Schwächen ihrer bisherigen Radverkehrsförderung zu erkennen. Der Club bittet deshalb auch in Aalen Radfahrerinnen und Radfahrer, am großen ADFC-Fahrradklima-Test 2022 teilzunehmen und ihre Erfahrungen einzubringen

Die Stadt Aalen hat viel vor und will in den kommenden Jahren viele Millionen Euro in die Hand nehmen, damit mehr Menschen auf das Fahrrad umsteigen. Hierzu will die Stadt ein durchgehendes Netz von Radwegen zu allen Stadtteilen und Nachbarorten schaffen. Und zwar mit Rad-Wegweisern, sicheren Fahrradständern an allen nötigen Stellen und Öffentlichkeitsarbeit fürs Radfahren.

Einiges davon hat die Stadt bereits umgesetzt, anderes ist noch in Planung. Der ADFC-Fahrradklima-Test soll nun zeigen: Wie beurteilen die Aalener Radfahrerinnen und Radfahrer die jetzige Situation? Was läuft schon gut? Was kann noch besser werden – was muss besser werden? Ist die Stadt auf dem richtigen Weg?

Der ADFC bittet alle Radfahrerinnen und Radfahrer – jung und alt –, sich ein paar Minuten Zeit für die Befragung auf www.fahrradklima-test.adfc.de zu nehmen. Je mehr Menschen an dem Test teilnehmen, desto stärker sei dessen Aussagekraft für Aalens Gemeinderat und die Stadtverwaltung, so der Aalener ADFC. Nachdem im Jahr 2020 beim Fahrradklimatest in Aalen 330 Personen mitgemacht haben, möchte der ADFC Aalen in diesem Jahr die 500er-Marke knacken.

Bei der Umfrage werden 27 Fragen gestellt – beispielsweise, ob das Radfahren Spaß macht oder Stress bedeutet, ob Radwege von Falschparkern freigehalten werden und ob sich das Radfahren sicher anfühlt. Dazu kommen dieses Jahr weitere Fragen, die besonders auf die Bedürfnisse von kleineren Orten im ländlichen Raum abzielen.

Dabei geht es unter anderem darum, ob zentrale Ziele wie Schulen, Einkaufsmöglichkeiten oder Arbeitsstätten mit dem Fahrrad gut erreichbar sind und wie sicher sich die Wege in die Nachbarorte anfühlen. Zum Schluss der Umfrage können konkrete Wünsche, Anregungen und Kritik vermerkt werden.

Die Umfrage findet noch bis 30. November statt. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2023 präsentiert. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Städte und Gemeinden nach sechs Einwohner-Größenklassen sowie diejenigen Städte, die seit der letzten Befragung am stärksten aufgeholt haben. Der ADFC-Fahrradklima-Test findet bereits zum zehnten Mal statt und ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit. Er wird durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert. Mehr als 230 000 Bürgerinnen und Bürger haben im Jahr 2020 beim ADFC-Fahrradklima-Test mitgemacht und die Situation in über 1000 Städten und Gemeinden Deutschlands beurteilt. Aalen schloss dabei mit der Schulnote 3,9 ab.