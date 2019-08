Wie acht junge Flakhelfer von der Ostalb in der Bombennacht ihr Leben ließen

Von Schwäbische Zeitung

Der Malteser-Hilfsdienst mit Sitz in Weingarten hat dem an Demenz erkrankten 79-jährigen Viktor P. aus einer Kreisgemeinde einen Herzenswunsch erfüllt. Noch einmal wollte er seinen Sohn Sergey in Tallinn, der Hauptstadt Estlands, besuchen. Die Malteser übernahmen die Rolle der Flugbegleiter.

Normalerweise seien die Malteser für Hilfsgüterfahrten nach Rumänien und Weißrussland bekannt. „Dieses Mal haben wir unseren Auslandsdienst etwas anders geleistet“, sagt Norbert Scheffler, Stadtbeauftragter der Malteser und Projektleiter ...