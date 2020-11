Widerstand gegen Polizeibeamte

Weil er in seinem Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit in der Hirschbachstraße unterwegs war, haben Beamte des Polizeireviers Aalen am Sonntag gegen 22.30 Uhr einen 26-Jährigen kontrolliert. Dabei kam der Verdacht auf, dass der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss steht. Und so musste er sich einem entsprechenden Vortest unterziehen. Der 26-Jährige zeigte sich sehr unkooperativ und aufbrausend. Er wurde zusehends aggressiver und ging mehrfach auf einen Beamten zu, wobei er die Aufforderung, stehen zu bleiben, ignorierte. Immer wieder versuchte er zu seinem Fahrzeug zu gelangen und bedrohte die eingesetzten Beamten. Nur unter enormer Kraftanstrengung gelang es den Polizisten, den sich sperrenden Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus zu bringen. Bei den Widerstandshandlungen erlitt ein Beamter leichte Verletzungen.