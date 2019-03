Widerspruch gegen Palm-Neubau: Firmenchef vermutet Bürgerinitiative dahinter

Gegen den Neubau der Papierfabrik Palm ist beim Regierungspräsidium (RP) Stuttgart Widerspruch eingelegt worden. Firmenchef Wolfgang Palm vermutet dahinter einen „harten Kern“ der Bürgerinitiative (BI) Pro Uko und spricht von Wortbruch und unfairem Umgang. Vertreter des Palm-Betriebsrats äußern sich „entsetzt“ darüber. An diesem Donnerstag wird es in der Festhalle Unterkochen einen öffentlichen Erörterungstermin des RP zu diesem Widerspruch geben.

Rückblende: In der Auseinandersetzung zwischen Palm und der Bürgerinitiative Pro Uko um den Neubau hatte es am 1. August vergangenen Jahres im Aalener Rathaus einen runden Tisch gegeben - mit Vertretern von Palm und Pro Uko, mit Landrat Klaus Pavel, OB Thilo Rentschler und Unterkochens Ortsvorsteherin Heidi Matzik.

Danach äußerten sich auch die Vertreter der BI anerkennend und „positiv überrascht“ über das Entgegenkommen Palms bei Planänderungen, mit denen er auf Kritikpunkte reagiert hatte und noch reagieren werde. Am Ende vereinbarten alle Seiten, in einem konstruktiven Dialog miteinander zu bleiben. Man sei, so betonten die BI-Vertreter damals, „im Sinne eines gegenseitig respektierenden und konstruktiven Miteinanders an Kompromissen interessiert“.

Neu: Lärmschutzwallfür die Papierverladung

Auch danach hatte Palm noch weitere Änderungen an den Planungen für den Papierfabrik-Neubau im Sinne der Wünsche und Kritikpunkte der BI vornehmen lassen. Letzter Akt hierbei, von dem Palm nun am Dienstag berichtete: Der bislang nur „eingehaust“, sprich überdacht geplante Bereich der Verladung des neu produzierten Papiers solle nun zusätzlich einen rund 100 Meter langen und viereinhalb Meter hohen Lärmschutzwall erhalten. Damit, so Palm, reagiere er auf letzte Wünsche und Anregungen „von Nachbarn“.

Ein harter Kern dieser BI ist offenbar unberechenbar. Firmenchef Wolfgang Palm

Am Dienstag berichtete Palm aber auch, dass am 1. März beim RP Stuttgart ein 36 Seiten umfassender Widerspruch gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung des geplanten Neubaus eingelegt worden sei. Von wem, weiß Palm nicht. Die Namen der Widerspruchführer sind, wie in solchen Fällen üblich, vom RP geschwärzt worden. Palm weiß aber, wie er berichtet, dass sich die BI Pro Uko nach eigenem Bekunden ihm gegenüber „gespalten“ habe. Und vermutet nun einen wie auch immer gearteten „harten Kern“ hinter diesem Widerspruch.

Kritik: Bewusstfalsche Fotomontagen

„Wir fühlen uns hintergangen und gelinkt, das ist Wortbruch und mehr als frustrierend“, erinnert Palm an die Vereinbarungen vom 1. August letzten Jahres. Wo durchaus die Rede davon gewesen sei, dass die BI ihren Widerstand aufgeben werde, sofern er auf weitere Wünsche und Kritikpunkte eingehe. Was er getan habe.

Als „nicht mehr fair und nicht mehr anständig“ empfindet es Palm, wenn nun in dem Widerspruch einmal mehr mit aus seiner Sicht völlig überzogenen und nachweislich falschen, von den Widerspruchführern selbst gebastelten Fotomontagen und Computeranimationen operiert werde, wie der Neubau der Papierfabrik einmal aussehen solle.

Mehr entdecken: Bau für Erdgasleitung beginnt

„Ein harter Kern dieser BI ist offenbar unberechenbar“, sagt Palm. Der Widerspruch „hat uns hinterrücks getroffen“, man sei zuvor auch überhaupt nicht mehr kontaktiert worden. Zudem werde die Forderung an das RP, die immissionsschutzrechtliche Genehmigung des Neubaus zu verwehren, wohl wissend erhoben, dass die alte Papierfabrik keine lange Lebensdauer mehr haben werde. „Wir sind von all dem einfach sehr enttäuscht“, sagt Palm.

Der Palm-Betriebsratsvorsitzende Richard Bahr und sein Stellvertreter Siegfried Wagner äußern sich „entsetzt“ über den Widerspruch, der eine unglaubliche Unruhe in die Belegschaft gebracht habe. Bei der 500-Millionen-Investition gehe es um 300 Kollegen, „denen wir auch in den nächsten Jahrzehnten einen sicheren Arbeitsplatz bieten wollen“, sagt Bahr.

300 Arbeitsplätze, so erklärt Wagner, seien 300 Familien, seien eine Reihe an Vollzeit-Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte und seien noch viel mehr Jobs, die in anderen Firmen der Region an einer gedeihlichen Zukunft der Papierfabrik Palm hingen. „Wir sind kein gesichtsloser Konzern aus Übersee, wir sind ein Unternehmen vor Ort“, sagt Wagner. Die Menschen bei Palm seien alle hier tief verwurzelt und verankert.

Wenn all das „nur wegen eines schönen Ausblicks“ ignoriert werde, müsse man an der Menschlichkeit der Widerspruchführer zweifeln. „Menschlich vertretbar ist das jedenfalls nicht mehr“, so Wagner. Er und Bahr fordern das RP zu einer zeitnahen Genehmigung des Neubauvorhabens auf, auch damit sich die Unruhe im Betrieb wieder lege.

Freiwillig weit überdas Maß hinausgegangen

Für diesen Donnerstag, 28. März, hat das RP ab 10 Uhr in der Festhalle Unterkochen einen öffentlichen Erörterungstermin zu dem Widerspruch gegen das Palm-Neubauvorhaben angesetzt. Den gelte es nun abzuwarten, sagt Firmenchef Wolfgang Palm und verweist auf die Einschätzung von Gutachtern, die in seinem Auftrag den Widerspruch durchleuchtet haben.

Da seien, so sagt Palm, nach deren Ansicht überhaupt keine stichhaltigen Punkte drin. Zumal man in vielen Punkten freiwillig weit über das Maß der Erfordernisse hinausgegangen sei und bis zuletzt die allerneuesten Vorgaben und Vorschriften eingearbeitet habe.

Die derzeit laufenden Vorbereitungsarbeiten für den Neubau behindert der Widerspruch laut Palm bislang nicht. Die alten Maschinen, die weg mussten, seien inzwischen alle demontiert und umweltgerecht entsorgt worden.

Der Abrissbagger wird, nach bereits anderen Firmengebäuden, demnächst auch Palms Elternhaus in den Griff nehmen. Alle Abbruchmaterialien, so erklärt Palm, würden an Ort und Stelle mit einem Brecher recycelt. Das Material werde dann im Gelände zum Ausgleich von Niveauunterschieden wieder eingebaut werden. Ziel sei, bis zum Juni mit den Demontagearbeiten und ähnlichen Vorbereitungen für den Neubau fertig zu sein.