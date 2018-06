Widersprüchliche Zeugenaussagen zur Aalener Diskotheken-Schlägerei

Seit Mittwoch muss sich ein 26-jähriger Maschinenführer aus dem Ostalbkreis am Ellwanger Landgericht wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Totschlags verantworten. Der österreichische Staatsbürger soll in der Nacht zum 3. Oktober 2013 bei einer Schlägerei vor dem Club del Mar in Aalen einen jungen Mann schwer verletzt haben (wir berichteten). Der Angeklagte leugnet jede Tatbeteiligung.

Das Amtsgericht Aalen lehnte die Eröffnung des Verfahrens mangels Beweisen ab, ließ die Anklage aufgrund einer Beschwerde der Staatsanwaltschaft zur Hauptverhandlung aber zu und verwies sie wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts an die Schwurgerichtskammer unter Vorsitz von Gerhard Ilg nach Ellwangen.

Staatsanwältin Julia Romer legte dem Angeklagten zur Last, den Geschädigten damals gegen fünf Uhr morgens auf dem Club-Parkplatz aus einer Gruppe heraus mit der Faust so heftig ins Gesicht geschlagen zu haben, dass dieser zu Boden ging.

Freunde lassen Opfer im Stich

Den wehrlosen Mann habe er mit einer oder mehreren unbekannten Personen gegen Kopf und Hals getreten – und dabei tödliche Verletzungen des Opfers in Kauf genommen. Der Einzelhändler erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma, Brüche von Nasenbein, Jochbogen und Bauchdecke. Er musste im Ostalb-Klinikum behandelt und später im Ulmer Bundeswehrkrankenhaus operiert werden. Nur weil er sich tot gestellt habe, überlebte er den Vorfall, sagte das Opfer aus. Anhand von Handyfotos will er den Angeklagten erkannt haben: „Sein Gesicht hat sich mir eingeprägt.“ Auch das auffällige weiße T-Shirt des Angreifers mit Rocky Balboa-Aufdruck sei ihm in Erinnerung geblieben. Zwei Freunde, die mit ihm den Club besuchten und ihn bei der Schlägerei im Stich ließen, sollten als Hauptbelastungszeugen vernommen werden, erschienen jedoch nicht und sollen am dritten Prozesstag vernommen werden.

Der Angeklagte erklärte, er habe „keinen Stress“ in der Disko gehabt und von der Schlägerei erst zwei Tage später durch einen Türsteher des Clubs erfahren. Obwohl er kein Alibi hat, unter Bewährung steht und bei einer Verurteilung eine Haftstrafe riskiert, blieb er bei dieser Aussage. Ein Zeuge, der dem blutüberströmten Verletzten in den Schutz des Clubs half, gab an, seinerseits aus dem Hinterhalt angegriffen worden zu sein, konnte sich aber nur bruchstückhaft erinnern. Auch die Vernehmungen von Türstehern und Clubkassierer brachten kaum neue Erkenntnisse. Unklar ist, ob Angeklagter und Opfer den Club bereits vor der Schlägerei wegen verbaler Attacken verlassen mussten und warum der Streit derart eskalierte. Unklar ist vor allem auch die mögliche Tatbeteiligung anderer Clubbesucher. Widersprüchliche und möglicherweise bewusst falsche Zeugenaussagen sorgten für mehr Verwirrung, als dass sie Licht ins Dunkel dieser Herbstnacht gebracht hätten. Wer wobei mitgemischt hat, ist offen.

Die Verhandlung wird am Freitag fortgesetzt.