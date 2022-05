Wicker-Tor sorgt für Waldhausen-Sieg

Der SV Neresheim empfing den SV Waldhausen zum Nachbarschafts-Duell in der Fußball-Landesliga und verlor mit 1:2 (1:0). Die Klosterstädter starteten gut ins Spiel und konnten zu Beginn mehr Spielanteile für sich verbuchen. Aber auch die Waldhausener erspielten sich gute Tormöglichkeiten.

In der zehnten Minute durften die Hausherren nach einem Treffer von Essome verdient die Führung bejubeln. Neresheim konnte sich nach dem Führungstreffer noch weitere gefährliche Torchancen erspielen. Mitte der ersten Halbezeit scheiterte Essome per Kopf am Gästekeeper auf der Linie. Bis zur 44. Minute sah es aus, als hätten die Neresheimer den besseren Tag erwischt. Doch dann stellte der Schiedsrichter einen Spieler der Neresheimer nach umstrittener Entscheidung mit Gelb-Rot vom Platz. Dies war bis dahin nicht die einzige Entscheidung, bei der der Schiedsrichter anders hätte entscheiden können.

In der zweiten Hälfte der Partie spielten die Neresheimer trotz Unterzahl gut nach vorne und standen in der Hintermannschaft weiterhin kompakt. Waldhausen kam durch die Überzahl jedoch immer besser ins Spiel und glich in der 74. Minute durch Schiele aus. Wenig später hatte Miladinovic die erneute Führung für die Gastgeber auf dem Fuß. Doch dieser wurde vom Waldhausener Innenverteidiger, der auf Grund dieses Fouls mit Rot vom Platz gestellt wurde, vor dem Strafraum gestoppt. Nun standen beide Mannschaften mit zehn Mann auf dem Platz und die Spielanteile neutralisierten sich wieder. Mit ablaufender Zeit deutete es sich nach einem Remis zwischen den beiden Mannschaften an. Doch in der 90. Minute des Spiels konnten die Neresheimer den Ball aus der eigenen Hälfte nicht ordentlich klären und Wicker erzielte den Siegestreffer per Kopf für die Waldhausener. Am Ende stand eine unglückliche Niederlage für den SV Neresheim. Trainer Andreas „Bobo“ Mayer macht seiner Mannschaft keinen Vorwurf. Man habe trotz langer Unterzahl ein gutes Spiel abgeliefert. Jedoch habe man es nicht geschafft, die Konzentration das ganze Spiel über hochzuhalten und den vermeidbaren Treffer der Waldhausener zu verhindern.