Wichtiges Puzzlestück bleibt bei den HAKRO Merlins

Forward Jaren Lewis geht auch in der kommenden Saison für den Basketball-Bundesligisten HAKRO Merlins Crailsheim auf Korbjagd. Der US-Amerikaner, der in der vergangenen Spielzeit einer der effektivsten und Rebound stärksten Spieler der Bundesliga war, soll auch in der kommenden Saison eine große Rolle im Frontcourt der Zauberer einnehmen.

Jaren Lewis zählte in der abgelaufenen Saison zu den absoluten Leistungsträgern im Team der HAKRO Merlins Crailsheim. Der 25-jährige Forward suchte nach seiner College-Zeit in Texas den Weg nach Europa. Dort bewies er sich zunächst in Deutschlands zweithöchsten Liga bei Schwenningen (13 PKT, 5,3 REB) sowie in der zweiten italienischen Liga bei Latina (13,1 PKT, 8,3 REB).

In seiner Debütsaison im deutschen Oberhaus knüpfte er an diese Zahlen an – mit durchschnittlich 13,1 Punkten und 5,8 Rebounds (teaminterner Höchstwert) zählte er zu den Schlüsselspielern der HAKRO Merlins. Auch die durchschnittliche Spielzeit (knapp 31 Minuten; ligaweit Platz 5) sowie der Effektivitätswert von 15,8 (Platz 13 im BBL-Vergleich) verdeutlichen seine Wichtigkeit für die Mannschaft.

„Ich freue mich, dass Jaren weiter bei uns bleibt. Er gibt uns viel Flexibilität und ist damit ein ganz wichtiger Faktor für Sebastians Spielstil”, sagt der sportliche Leiter Ingo Enskat und ergänzt: „Auch innerhalb der Mannschaft ist er ein ganz toller Typ. Jaren hat sich im Verlauf der letzten Saison immer etwas gesteigert und sich auf einem guten Niveau etabliert. Deswegen freuen wir uns sehr auf die kommende Saison mit ihm.”

Auch Lewis blickt auf die neue Spielzeit voraus: „Ich bin sehr dankbar für die Chance. Ich möchte dem Team wieder helfen eine erfolgreiche Saison zu spielen und dabei ebenfalls den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen. Ich bin bereit, wieder hart zu arbeiten.”

Zur Saison 2021/2022 wechselte die Nummer 1 der Zauberer in die deutsche Beletage und unterschrieb bei den HAKRO Merlins einen Ein-Jahres-Vertrag, mit der Option auf eine weitere Spielzeit. Lewis zeichnete sich defensiv und offensiv vor allem als guter Allrounder sowie im Kampf um die Rebounds aus. Seine BBL-Bestleistung legte der 25-jährige Anfang April gegen Heidelberg auf, als er mit 30 Punkten zum Matchwinner avancierte.