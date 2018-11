Die Bundesliga-Keglerinnen vom KC Schrezheim erwarten am Sonntag um 12 Uhr die Damen von der DJK Ingolstadt. Die Keglerinnen aus Bayern kämpfen in dieser Runde um jeden Punkt um den Anschluss ans Mittelfeld zu wahren. Nach schlechtem Start in die Saison haben sie die letzten beiden Spiele gewonnen.

Gegenwärtig stehen sie auf dem siebten Tabellenplatz mit 6:10 Punkten. Beste Spielerin ist Raphaela Heinz mit einem Schnitt von 590 Kegel. Sicher ist, dass die Ingolstädter Mannschaft versuchen wird, die Schrezheimer Gastgeber gewaltig unter Druck zu setzen, um die Punkte zu entführen. Von Vorteil für die Gäste sind ihre schwer zu spielenden Heim-Segment Bahnen. Sie werden daher die Plattenbahnen in Schrezheim schnell unter Kontrolle haben.

Mit Heimsieg vorne dran bleiben

Für Schrezheim gilt, das Heimspiel zu gewinnen, damit man vorne dabei bleibt. Wenn die Mannschaft von Trainer Wolfgang Lutz auch nur annähernd an ihre hervorragenden Leistungen anknüpfen kann, sollte ein Sieg auch möglich sein.

Allerdings dürfen die Keglerinnen um Mannschaftsführerin Bianca Sauter die Frauen aus Bayern nicht unterschätzen und sollten hochkonzentriert zur Sache gehen. Im Kegeltreff am Kloster hofft man auf ein volles Haus und die Unterstützung der treuen Fans.

Bei den Zweitliga-Männern vom KC Schrezheim steht am Samstag um 12.30 Uhr ein wichtiges Spiel auf dem Programm. Zu Gast im Kegeltreff ist der SSV Bobingen, derzeit mit 8:8-Punkten Tabellenvierter. Beste Spieler bei Bobingen sind Marius und Julian Bäurle. Beide haben einen Schnitt von 600 Kegel, auch der Rest der Mannschaft ist nur wesentlich schlechter. Die Männer um Fabian Lutz müssen deshalb auf hohem Niveau spielen, um die Punkte auf der Ostalb zu behalten.