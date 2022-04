Wichtiger Sieg für den SV Neresheim

Der SV Neresheim gastierte an diesem Ostersamstag in der Fußball-Landesliga beim SC Stammheim und gewann mit 2:1 (2:1). Von Beginn an kannte die Mannschaft von Andreas „Bobo“ Mayer nur eine Richtung. Nach vorne.

Daraus resultierte gleich zu Beginn der Partie, die Führung der Härtsfelder. Nach einer Hereingabe von Joos auf der rechten Außenbahn vollendete Miladinovic ins kurze Eck. Keine zwei Minuten später war es Yildiz, der die Unordnung der Stammheimer Hintermannschaft, nach einem Steilpass von Mango ausnutzte und eiskalt einschob. Neresheim war besser in der Partie und hatte die Möglichkeiten die Führung weiter auszubauen. Doch mit zunehmender Zeit gab man immer mehr Spielanteile ab, sodass die Stammheimer besser ins Spiel kommen konnten. Kurz vor der Halbzeitpause verkürzten die Gastgeber auf 1:2. Yildizeli verwandelte nach Unstimmigkeiten und dem darauffolgendem Foul in der 45. Minute einen Strafstoß.

Die zweite Halbzeit war ein offener Schlagabtausch, bei dem die Neresheimer jedoch die besseren Chancen hatten. Beide Mannschaften konnten immer wieder gefährliche Konter setzen. Yildiz scheiterte Mitte der zweiten Spielhälfte an der Latte. Wenig später setzten die Klosterstädter nochmals einen gefährlichen Konter über Marianek und Dedic. Aber dieser wurde nicht sauber zu Ende gespielt. Gegen Ende des Spiels wurden die Stammheimer nochmals gefährlich. Nach einem Distanzschuss von Yildizeli landete der Ball an der Latte. Somit blieb es beim Stand vom 1:2 und der SV Neresheim konnte einen hart umkämpften Sieg feiern. Coach Mayer ist glücklich über die drei gesammelten Punkte, wünscht sich jedoch mehr Konstanz von seiner Mannschaft, sodass man das Spiel, welches man in den ersten 30 Minuten von seiner Mannschaft gesehen hatte auch über 90 Minuten erbringen kann.