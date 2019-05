Wichtiger Sieg für Ellwangen

Im Kampf um den Klassenerhalt empfing der Frauenfußball-Landesligist FC Ellwangen im Sechspunktespiel den FV Löchgau II und gewann mit 3:0 (1:0).

Ellwangen wollte die drei Punkte unbedingt in den eigenen Händen behalten und begann dementsprechend konzentriert. Schon nach elften Minuten ging die Heimelf nach Eckball von Miriam Glatzel, den Katrin Kuhn per Kopf vollendete, mit 1:0 in Führung. Ellwangens Offensive hatte in Folge weitere hochkarätige Chancen, scheiterte aber oft kläglich. So ging es mit der knappen Führung in die Pause.

Durchgang zwei bot dann das selbe Bild. Der FC bestimmte das Spiel und kreierte Chance um Chance. Erneut Kuhn (51.) und Marion Grimmeisen (63.) schraubten das Ergebnis verdient in die Höhe. Ellwangen bot eine sehr gute Mannschaftsleistung und erkämpfte sich die wichtigen drei Punkte verdient.

Nun gilt es für das junge Team an die Leistung anzuknüpfen und im kommenden Spiel gegen den TSV Langenbeutingen die rote Laterne abzugeben. Foto: Peter Schlipf