Wichtige Punkte im Abstiegskampf

Aalen (an) - Dank einer starken ersten Halbzeit konnten die Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen am vergangenen Samstag gegen die SG Burlafingen/Ulm einen wichtigen Sieg einfahren. In einer mäßigen Partie setzte sich die SG2H vor heimischer Kulisse am Ende mit 25:22 durch und stehen nun auf dem elften Platz in der Württembergliga.

Die Handballerinnen der SG2H starteten hochkonzentriert und konnten sich bereits nach sieben gespielten Minuten mit 6:1 absetzen. Aus einer sicheren Abwehr heraus eroberten sie immer wieder Bälle. Sowohl schnelle Gegenstöße als auch schön herausgespielte Angriffe kennzeichneten das Spiel der SG2H. Die Gäste aus Ulm hingegen wirkten verunsichert, sodass sich immer wieder technische Fehler einschlichen, die von den Hofen/Hüttlingerinnen dankend angenommen wurden. Selbst hundertprozentige Torchancen seitens der Gäste wurden von der gut aufgelegten Tamara Huttenlauch zunichte gemacht. Die SG2H konnte infolgedessen ihren Vorsprung spielerisch ausbauen und führten nach 17 Minuten bereits mit 13:5. Trotz einer nun eintretenden Schwächephase hielten sie die acht Tore Differenz bis zur Halbzeit (16:8).

Wandel in Hälfte zwei

In der zweiten Halbzeit war das Team um Adi Bleier nicht wiederzuerkennen. Was noch zu Beginn der Partie leicht von der Hand gelaufen war, gelang plötzlich nicht mehr. Hinzu kam ein Torwartwechsel auf Seiten der Gäste, der den Damen der SG2H enorme Probleme bereitete.

Immer wieder scheiterten sie an der großgewachsenen Torfrau der Gegnerinnen. Nach 15 gespielten Minuten in der zweiten Hälfte gelangen der SG2H gerade einmal zwei Treffer. Zum Glück für die Hofen/Hüttlingerinnen konnten die Damen der SG Burlafingen/Ulm daraus keinen Profit schlagen. Zwar verkürzten sie den Rückstand, kamen jedoch nicht gefährlich nahe (18:13). Die Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen wirkten ab der 45. Minute endlich wieder etwas konzentrierter. Die nun offenere Deckung der Ulmer kam ihnen entgegen, sodass sie den acht Tore Vorsprung in der 51. Minute wiederhergestellt hatten (24:16). Für Adi Bleier war der Sieg nun in trockenen Tüchern und er begann munter auszuwechseln.

Die Gäste konnten so noch einige Bälle erobern und den Rückstand verringern. Das Endergebnis von 25:22 wirkt zwar knapp, der Sieg für die SG2H war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Aufgrund der Niederlagen des SC Lehr sowie des TSV Köngen befinden sich die Damen der SG2H nun aktuell auf einem Nichtabstiegsplatz und haben den Klassenerhalt weiterhin selber in der Hand.