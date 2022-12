Wichtige Punkte für Schwabsberg

Am Ende der Vorrunde haben es die Schwabsberger Bundesliga-Kegler geschafft, auf fremdem Terrain zu punkten. Beim 5:3-Erfolg in Wernburg hatte das Team von der Ostalb das bessere Stehvermögen (3616:3651). Im Schlussspurt entschied Daniel Beier das Spiel zugunsten von Schwabsberg.

Alexander Conrad, Wernburgs bester Kegler, begann mit Manuel Hopfe im Startpaar die Partie gegen Michael Niefnecker und Stephan Drexler. Beide Schwabsberger konnte sich den ersten Satz erspielen, ehe der Topscorer auf Seiten von Wernburg sein Bahnen beherrschendes Spiel darbot und Niefnecker beim 3:1 keine weiteren Chancen mehr einräumte (660:564).

Drexler hingegen dominierte sein Duell, die Wernburger brachten Daniel Zeh für Hopfe, der zunächst den dritten Satz für sich entschied, den weiteren Lauf von Drexler aber beim 3:1 nicht aufhalten konnte (551:635). 1:1 der Zwischenstand, bei zwölf Kegel Vorsprung für Wernburg. Im zweiten Durchgang gingen für Schwabsberg Ronald Endraß und Fabian Seitz gegen Daniel Barth und Sven Borowski ins Spiel. Wieder erwischten die Ostälbler den besseren Start und konnte den ersten Satz gewinnen. Barth fand zusehends besser ins Spiel und gewann die Partie 3:1 (627:590).

Auch Seitz musste den zweiten Satz an Borowski abgeben, gewann hauchdünn den dritten Satz und gewann mit seinem besten Satzergebnis den vierten Satz und letztlich damit das Spiel 3:1 (631:591). Weiterhin knisternde Spannung in der Bodelwitzer Straße beim Zwischenstand von 2:2 und fehlenden neun Kegeln für Schwabsberg. Bastian Hopp und Daniel Beier sollten nun gegen Paul Sommer und Oliver Herrfurth die fehlenden neun Kegel und den dritten Punkt für die Gäste aus Württemberg zum möglichen Erfolg in Wernburg einspielen.

Hopp mit einem fulminanten Start, konnte im weiteren Verlauf Sommer nicht mehr halten und musste sein Spiel knapp mit 1:3 abgeben (609:612). Beier mit leichten Startschwierigkeiten und einer überragenden zweiten Hälfte gewann dagegen den dritten Punkt für Schwabsberg und die nötigen Kegel zum ersten Auswärtserfolg in dieser Saison beim 3:1 (622:575). Es war ein hart umkämpfter aber nicht unverdienter Erfolg für den KC Schwabsberg, der dadurch nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern muss.