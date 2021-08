Wichtige Erkenntnis: Elks können es auch bei Regen

Das lang ersehnte Auswärtsspiel der Ellwanger Vinrgund Elks gegen den Tabellenführer Neuenburg wurde nach Regenunterbrechung abgesagt. Zwischenzeitlich führten die Baseballer aus Ellwangen mit 2:1 im ersten Spiel, bevor die Umpire das Spiel unterbrachen und schließlich wegen Regen das Spiel vorzeitig beendeten. Die Elks waren in das 350 Kilometer entfernt liegende Neuenburg schon am Freitag angereist und wollten trotz des Wetters auch bis Sonntag dortbleiben. Daher ergab sich aus der scheinbar misslichen Lage eine Teambuildingmaßnahme.

Konstantin Schiele sollte auf dem Werferhügel starten und seine Klasse unter Beweis stellen. Im Allgemeinen war auch keine Furcht vor dem Tabellenführer zu erkennen – im Gegenteil. Jeder konnte bereits in den ersten drei Innings zeigen, dass man gegen den Neuenburger Pitcher sehr wohl seine Mittel hatte. Der Ball wollte zwar noch nicht zum Basehit fallen, allerdings machte ein toller Bunt for Basehit von Andreas Eppler schon einmal Lust auf mehr.

Durch eine unglückliche Aktion der Ellwanger Defensive gelang es Neuenburg zwar den ersten Punkt zu machen – jedoch sollte die Antwort der Elche direkt folgen. Beim zweiten Mal durch die Lineup gelang es Emil Behr den zuvor gewalkten René Armbruster nach Hause zu schlagen, gefolgt von sehr intensiven at Bats von Leopold Behr (Walk), Jonathan Conzelmann (Bunt for Basehit) und Pascal Handschuh (Walk mit RBI). Damit stand es 2:1 für die Elks mit Bases Loaded und 0 Aus. Nach diesem Inning war es bereits zu Ende und auf Grund des anhaltenden Regens sollte es an diesem Tag auch nicht mehr mit Baseball weitergehen. Nach diesem Wochenende können die Elks viele positive Dinge mitnehmen, spielerisch geht es nächsten Sonntag weiter. Um 12 Uhr empfangen die Elks die Heidelberg Hedgehogs zum Heimspiel. Die Elks als Tabellenzweiter sind in der Partie gegen den Tabellenvorletzten favorisiert.