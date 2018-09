Wi.Z. wird 20 Jahre alt

„Wer wagt gewinnt“ hat Baubürgermeister Wolfgang Steidle am Mittwoch bei der Jubiläumsfeier zu 20 Jahren Wi.Z. - Wirtschaftszentrum im „Freuden-schmaus“ gesagt.

Aus einer Industriebrache der ehemaligen Fabrik Hengel & Co. entstanden, haben dort in den vergangenen 20 Jahren insgesamt 250 Mieter eine Bleibe gefunden, wie Wohnungsbau-Geschäftsführer Robert Ihl erläuterte. Viele davon hätten sich vergrößert und an anderer Stelle in Aalen niedergelassen. „Erfolgsstorys“, die im Wi.Z. ihren Anfang genommen haben, so Ihl. Er freute sich, dass man in den vergangenen 20 Jahren immer eine Mieterauslastung von 95 bis 100 Prozent hatte. Laut aktuellem Stand seien die 10 000 Quadratmeter komplett vermietet. Ihl ließ es sich nicht nehmen, im Rahmen des Festaktes langjährige Mieter zu ehren. Darunter ist auch das Theater der Stadt Aalen, das den Festgästen noch eine kleine Kostprobe aus dem kommenden Programm präsentierte. Pianist Claus Wengenmayr umrahmte die Veranstaltung musikalisch.