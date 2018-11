WFV-Spitze trifft Bezirksvorstand

Matthias Schöck, Präsident des Württembergischen Fußballverbandes, und Jens-Peter Schuller, Vorsitzender des Fußballbezirks Ostwürttemberg, trafen sich am Dienstagabend mit ihren Führungsteams im Vereinsheim der SG Bettringen zum zweiten wfv-Bezirksdialog.

Zwischen den wfv- und Bezirksverantwortlichen wurden die zwei Kernthemen „Kommunikationskultur“ und „Wie machen wir uns als Flächenbezirk und ländlicher Raum beim wfv verständlich?“ intensiv diskutiert. Moderator Philipp Martens, DFB-Masterplankoordinator, erarbeitete mit den 17 Teilnehmer, auf was bei einer guten Kommunikationskultur Wert gelegt wird. Gewünscht werden Gespräche auf Augenhöhe, ein respektvoller und ehrlicher Umgang, einfache Erreichbarkeit auch unter Einsatz elektronischer Medien aber auch Telefonate und persönliche Kontakte.

Mittels konkreter Ereignisse wurde aufgezeigt, wo im einen oder anderen Fall durchaus Handlungsbedarf besteht. Von den Bezirksmitarbeitern wurde die zu geringe Kapazität der wfv-e-Postfächer angesprochen. Vom Verband wurde nachgehakt, warum die Jugendseite des Bezirks nicht in die wuerttfv-homepage eingebunden ist. Wfv-Hauptgeschäftsführer Frank Thumm und Bezirksvorsitzender Jens-Peter Schuller sicherten zu, die technischen Möglichkeiten zu prüfen und weiter im Gespräch zu bleiben. Beim Einsatz elektronischer Medien ist dem Datenschutz und der Datensicherheit ausreichend Rechnung zu tragen.

Thema Soziale Medien

Bei diesem Thema durfte auch die steigende Bedeutung der sozialen Medien, wie Instagram, Facebook oder auch die DFB-Team-App, nicht zu kurz kommen. Interesse wurde auch an der Nutzung des Livetickers im Spielbetrieb bekundet. Diese neuen Medien entsprechen dem Informationsverhalten junger Menschen in unseren Vereinen. Hierin wurde durchaus auch ein Potenzial für „junges Ehrenamt“ gesehen. Der wfv sicherte dem Bezirk Unterstützung zu. Schuller zeigte auf, dass in den vergangenen Jahren einige Themen vom Bezirk Ostwürttemberg, beispielsweise zu Spielgemeinschaften, initiiert und dem Verband entsprechende Konzeptionen vorgeschlagen wurden, um den Bedürfnissen unserer Vereine besser gerecht zu werden, des Öfteren aber längere Zeit brauchten, bis sie auf Verbandsebene umgesetzt wurden. Vereine im ländlichen Raum haben spezielle Bedürfnisse, die es erforderlich machen, neue Wege zu beschreiten; hierzu gehört beispielsweise auch die Intensivierung des dezentralen Qualifizierungsangebotes. Wfv-Präsident Matthias Schöck ermunterte dazu, fundierte Vorschläge der Geschäftsstelle vorzulegen und sicherte eine zeitnahe Prüfung zu. Diese Gelegenheit nutzte Bezirksspielleiter Roland Wagner und übergab dem wfv-Abteilungsleiter Oliver Deutscher einen Vorschlag für den zukünftigen Spielbetrieb in der Kreisliga B bei zehn oder weniger Mannschaften. Schöck zog am Ende das Fazit, dass der wfv-Bezirksdialog alle Erwartungen erfüllt hat.