Am Dienstag wurden die Achtelfinal-Begegnungen im WFV-Pokal ausgelost. Der Regionalligst VfR Aalen tritt am Dienstag, 1. November um 14 Uhr beim Landesligisten VfB Bösingen an. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach spielt ebenfalls am 1. November um 14 Uhr - zu Hause gegen Liga-Konkurrent SSV Ehingen-Süd.