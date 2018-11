WFV: Ostalb-Derby doch am Samstag

Nun also doch. Das Verbandsliga-Derby zwischen den Sportfreunden Dorfmerkingen und dem TSV Essingen findet an diesem Samstag (14 Uhr) in Dorfmerkingen statt. Die Sportfreunde hatten mit Verweis auf den §29 der DFB Futsal-Richtlinien Einspruch gegen eine Verlegung eingelegt. Der württembergische Fußball-Verband hat diesem stattgegeben und dem Antrag des TSV auf Spielverlegung nicht entsprochen. Die Entscheidung darüber fiel am späten Dienstagabend.

Grund für die Ablehnung ist der verspätete Antrag der Essinger. Der Verbandsligist hätte nach der Einladung seinens Keepers Philipp Pless sofort reagieren müssen. Doch die Essinger haben laut Verband auf die Einladung des Torwarts zur Futsal-Nationalmannschaft (Eingang: 5. November) erst am 26. November reagiert. Somit findet das Ostalb-Derby wie geplant an diesem Samstag statt.