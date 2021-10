Wetterrückblick für September - Ellwangen bei Temperaturen auf dem Treppchen

Nach einem eher feuchten und kühlen August hat der September noch einmal in die Trickkiste gepackt. Er brachte dem Ostalbkreis einen relativ schönen Herbstmonat mit einigen spätsommerlichen Nuancen. In manchen Sparten konnte er den August sogar in den Schatten stellen, was, zugegeben, in diesem Jahr auch keine sonderlich große Kunst gewesen ist.

Auffällig waren im September vor allem die Niederschlagsmengen. Denn in manchen Bereichen des Kreisgebietes hatte es kaum, oder zumindest nicht nennenswert geregnet. Das war nach den Vorgaben des bisherigen Jahres nicht unbedingt zu erwarten.

Temperaturen

Der September lag mit einer Mitteltemperatur von 15,0 Grad etwa 1,5 Grad über dem langjährigen Durchschnitt. Das ist leicht oberhalb der gewöhnlichen Schwankungsbreite. Somit fiel der Monat einen Ticken zu warm aus. An bis zu 21 Tagen stieg die Temperatur tagsüber auf mehr als 20 Grad. Hervorzuheben ist dabei die erste Monatshälfte.

Vom 1. bis 15. September gab es durchgehend Maxima von mehr als 20 Grad. An bis zu 9 Tagen wurde auch die offizielle „Sommermarke“ von 25,0 Grad erreicht oder überschritten. Zum Vergleich: Im Hochsommermonat August gab es nur sechs Tage mit Werten von 25,0 Grad aufwärts.

Am wärmsten wurde es am 14. September mit 27,4 Grad in Ellwangen und 27,9 in Schwäbisch Gmünd. Am kältesten war es am Morgen des 22. Septembers mit nur 2,7 Grad in Ellwangen. Hier sind manche Senken und Mulden nur knapp am ersten leichten Bodenfrost des Jahres vorbeigeschrammt. Durchschnittlich wurde eine Tageshöchsttemperatur von 22,0 sowie eine nächtliche Tiefsttemperatur von 8,7 Grad gemessen.

Niederschlag

Tiefdruckgebiete hielten sich im September nur selten länger auf der Ostalb auf. So blieb es über lange Strecken trocken. An bis zu acht Tagen lediglich ist messbarer Niederschlag registriert worden. Davon allerdings nur fünf mit einer Tagessumme oberhalb von einem Liter pro Quadratmeter.

Mit 14,1 Liter pro Quadratmeter in Schwäbisch Gmünd und 18,2 in Ellwangen wurden gerade einmal 26 und 33 Prozent des Monats-Solls erreicht. Sechs Liter pro Quadratmeter fielen dabei allein am 16. September in Schwäbisch Gmünd - und damit mit diesem an sich spärlichen Regentag schon beinahe der halbe Monatsniederschlag.

Etwas nasser, aber insgesamt auch zu trocken, war es zwischen Ellwangen und der nördlichen Kreisgrenze mit 22 bis 30 Liter pro Quadratmeter. Ebenfalls rund um Neresheim wurden bis zu 30 Liter pro Quadratmeter gemessen. Am trockensten blieb der südwestliche Kreis zwischen Heubach und Bartholomä mit teils nur acht bis zwölf Liter pro Quadratmeter in der Monatssumme.

Sonnenstunden

Mit 221 Sonnenstunden brachte der September 136 Prozent des langjährigen Mittels zustande. Und trotz astronomisch sinkender Tageslänge auch noch rund 60 Stunden mehr als im Hochsommermonat August.

Wind

Windereignisse, die Schäden verursachten, gab es im alles in allem ruhigen September nicht.

Fazit

Hätte man August und September in diesem Jahr getauscht, wäre es insgesamt wohl die bessere Wahl für den Sommer gewesen. Es war verbreitet trocken, sonnig. Allerdings auch etwas zu warm.

Wie die Natur das Wetter vorhersagt