Wetterkolumne: Wilde Wetterküche – sogar ein Wintermezzo ist möglich

Heute ist es Tief „Rudi“, am Mittwoch „Siro“, und danach kommen auch noch ein paar wütende Gesellen. Die Wetterküche wird wilder, zum Wochenende wächst sogar die Sturm- und Orkangefahr. Bei den Temperaturen geht’s in einen leichten Achterbahnmodus, dabei ist es morgen aber schon am frischesten. Wer morgen früh auf der Albhochfläche unterwegs ist, der könnte sogar ein kurzes „Wintermezzo“ erleben.

Heute weht kräftiger Westwind mit starken bis stürmischen Böen, in freien und höheren Lagen sind sogar Spitzen um 80 km/h möglich. Dazu reißen die Wolken zwar zwischendurch auch mal auseinander, es folgen aber immer wieder neue Regen- und Graupelschauer. Zum Abend und in der Nacht ist oberhalb 400m sogar nasser Schnee möglich, der vor allem auf der höheren Ostalb kurzzeitig für Glätte sorgen kann. Die Temperaturen erreichen tagsüber zwischen 4 Grad in Bartholomä, 6 in Unterschneidheim und 7 in Mutlangen. In der Nacht 4 bis 0 Grad.

Morgen anfangs auf der Alb etwas Schnee, tagsüber freundlicher bei 2 bis 5 Grad.