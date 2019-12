Wetterkolumne: Teils Nebel, teils Sonne

Nach bis zu 15 Grad dank einer föhnigen Südströmung dreht der Wind jetzt ein bisschen mehr auf Ost und lässt nach. Das erzeugt vor allem südlich der Alb, im Donautal und im Ries Nebel- und Hochnebelfelder, die mitunter auch bis zu uns vordringen können. Für die meisten gibt es aber reichlich Sonne und milde Luft. Das gilt auch noch morgen, bevor am Wochenende Tiefdruckgebiete mit Wind und Regen aufziehen.

Neuesten Prognosen zur Folge könnte es dann „zwischen den Jahren“ und zum Jahreswechsel aus Norden deutlich kälter und winterlicher werden, zuvor stehen die Chancen auf Schnee aber weiter schlecht.

Vor allem am Härtsfeld und im östlichen Ostalbkreis kann sich am Donnerstag stellenweise Nebel oder Hochnebel halten, der dann die Temperaturen bei 3 bis 6 Grad hält. Für die meisten wird es nach Nebelauflösung aber ein sehr freundlicher und milder Tag mit viel Sonne. Die Temperaturen steigen ohne Nebel auf 10 Grad in Ellenberg, 12 in Gschwend und 13 in Böbingen.

Am Donnerstag noch einmal oft freundlich, bis zu 14 Grad.