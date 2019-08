Wetterkolumne: Hitze-Höhepunkt am Mittwoch

Der Geschäftsbereich Leichtmetallguss der Handtmann Unternehmensgruppe mit Sitz in Biberach vergrößert seine Produktionskapazitäten mit einem Neubau in Kechnec (Slowakei), rund 20 Kilometer vom bestehenden Handtmann-Werk in Košice entfernt.

Am vergangenen Freitag fand der Spatenstich für die neue, erweiterbare Fabrik für Aluminium-Druckguss sowie mechanische Bearbeitung statt. Sie soll bereits 2020 in Testbetrieb gehen und 2021 die Produktion aufnehmen.