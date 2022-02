Extrem: Sogenannte Omega-Wetterlage ist mittlerweile jeden Sommer möglich

Im vergangenen Sommer waren in Ostwürttemberg häufige Niederschläge zu verzeichnen, zum Teil in Form von extremem Starkregen. Gleichzeitig herrschten in Kanada und Nordamerika über Wochen Temperaturen von bis zu 50 Grad Celsius. Die extremen Hitzeereignisse kosteten dort Hunderten von Menschen und unzähligen Tieren das Leben. Ernten wurden vernichtet und schwere Brände ausgelöst.

Solche Ereignisse sind auch hier inzwischen vorstellbar. Eine sogenannte Omega Wetterlage kann uns in jedem künftigen Sommer erneut treffen – wie zuletzt in 2003: Während heiße Luft aus Südeuropa zuströmt, setzt sich gleichzeitig ein dauerhaftes Hoch über Mitteleuropa fest. Tatsächlich gehören die letzten sieben Jahre laut der Weltwetterorganisation der Vereinten Nationen (WMO) bereits zu den wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Neben der Reduktion der CO2-Emissionen sollten Vorbereitungen in Unternehmen für solche Phasen der Hitze getroffen werden. Eine Möglichkeit einer klimafreundlich erzeugten Kühlung ist der Einsatz von Kühldecken in Kombination mit einer freien Kühlung aus Geothermie.

Dabei macht man sich zunutze, dass nahe der Erdoberfläche meistens Temperaturen um die 8 bis 10° C herrschen, Sommer wie Winter. Wenn nun ein Wasserkreislauf in die Erde gelegt wird, kann dieses kühle Medium direkt in eine Kühldecke geleitet werden. Damit wird zudem eine gesündere Kühlwirkung als beim Einsatz herkömmlicher Klimaanlagen erzeugt.

Eine weitere Lösung aus der Natur bietet die Begrünung der Außenbereiche. In wissenschaftlichen Studien wurden bei der Begrünung von Fassaden deutliche Reduktionen der Innenraumtemperatur gemessen. Die Kühlwirkung zeigt sich besonders in den heißen Mittagsstunden und erreicht bis zu 7 Kelvin Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außentemperatur. Grünflächen auf dem Firmengelände schaffen zusätzlich wichtige kühlende Erholungsbereiche für MitarbeiterInnen.

Das Fazit

Extreme Hitzeereignisse können vielerorts zunehmen. Es ist sinnvoll, sich darauf vorzubereiten und bereits jetzt Erkenntnisse und Lösungen aus Natur und Technik entsprechend zu nutzen und einzusetzen.