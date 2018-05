Wettegasse in Buch wird bald saniert

68 570 Euro genehmigt der Gemeinderat für die ersten Arbeiten an der neuen Seebühne am Bucher Stausee. Über eine halbe Million Euro investiert die Gemeinde in die Wohnumfeldmaßnahme „Wettegasse“ in Buch.

Mit einem einstimmigen Votum hat der Gemeinderat Rainau die Haushaltssatzung 2018 verabschiedet. Der Haushalt 2018 ist seit Jahren der erste mit einer nennenswerten Neuverschuldung für die Gemeinde. „Zwei Faktoren spielen dabei eine Rolle. Zum einen sind es die Rekordeinnahmen aus der Gewerbesteuer im Jahr 2016, die zu deutlich höheren Umlagezahlungen führen und sich auf der anderen Seite auf die Höhe der Zuweisungen auswirken“, sagt Bürgermeister Christoph Konle. Und eine weitere große Investition schlägt auf den Haushalt der Gemeinde durch. Der Bau des neuen Treff- und Kulturzentrums Bucher Stausee macht eine Kreditaufnahme von 480 000 Euro notwendig. „Beide Faktoren sind für die Gemeinde Rainau tragbar, wirkt sich doch der Rückgang der Gewerbesteuer in den kommenden Jahren wieder in die andere Richtung bei den Umlagen und Zuweisungen aus“, meint Konle. Auch die Verschuldung beim Treff- und Kulturzentrum sei tragbar, da diese durch die Pachteinnahmen getragen würden.

Angesichts der anstehenden Aufgaben in 2018 und den folgenden Jahren will der Gemeinderat ein besonders wachsames Auge auf seine Investitionen und seinen Haushalt werfen. Im Gemeinderat tauchte daher die Frage auf, ob künftig nur eine, wenn auch sehr ausführliche, gemeinsame Klausurtagung von Verwaltung und Gemeinderat ausreichend sei. Einige Gemeinderäte waren der Meinung, dass regelmäßige Zwischenberichte von bereits getätigten oder noch anstehenden Investitionen ganz hilfreich wären, um auf dem „richtigen Pfad“ zu verbleiben. Die Verwaltung nahm diesen Vorschlag gerne auf.

Die von langer Hand geplante, umfassende Wohnumfeldmaßnahme für die Wettegasse in Rainau-Buch steht mit der jetzigen Vergabe der Bauarbeiten kurz vor ihrer Umsetzung. Als wirtschaftlichster Bieter bekam die Firma Bortolazzi aus Bopfingen den Zuschlag für die Arbeiten. Die Tief-, Straßen- und Rohrleitungsbauarbeiten sind mit 537 877 Euro angesetzt.