B29 mehrfach wegen Sanierungen voll gesperrt

Die B29 wird seit Montag, 19. Juli, in mehreren Abschnitten saniert und dadurch voll gesperrt. Das teilt das Landratsamt Ostalbkreis mit. Der Verkehr wird umgeleitet. Betroffen sind unter anderem Pflaumloch bis Bopfingen sowie der Großraum Aalen.

Zwischen Bopfingen und Trochtelfingen wird seit Montag der Belag saniert, die Strecke ist gesperrt. Der erste Bauabschnitt ist laut Landratsamt bis 14. August abgeschlossen. In diesem Zeitraum werden Behelfszufahrten auf beiden Seiten der Bundesstraße etwa in der Mitte der Baustrecke angelegt, um eine dauerhafte Zufahrtsmöglichkeit zu den Gewerbegebieten zu gewährleisten, heißt es in der Pressemeldung.

Der zweite Bauabschnitt sorgt zwischen dem 16. und 28. August für Verkehrsbehinderungen und Umleitungen. Letztere sollen von Nördlingen kommend großräumig über Baldingen und Wallerstein sowie die L1060 und L1078 bis Bopfingen eingerichtet werden.

Auch Aalen betroffen

Ebenfalls wird die Aalener Westumgehung vom 29. Juli bis zum 21. August zwischen der Wellandstraße nördlich des Rombachtunnels und Affalterried voll gesperrt.

Während der Sanierung wird die Fahrtrichtung nach Stuttgart in Hüttlingen abgeleitet und über Wasseralfingen und die Innenstadt von Aalen umgeleitet. Die Fahrtrichtung von Stuttgart in Richtung Autobahn 7 wird über die Stuttgarter Straße, die Innenstadt Aalen und Wasseralfingen parallel zur Bahnlinie bis zum Anschluss Oberalfingen umgeleitet.

Das Zu- und Abfahren an der Anschlussstelle Affalterried ist nicht möglich, da dieser Bereich ebenfalls saniert wird.

Was wird saniert?

Bei den Arbeiten werden fünf Zentimeter Fahrbahnbelag abgefräst und fünf Zentimeter Binder und drei Zentimeter Decke neu aufgebracht. Die Baulänge vom Nordportal des Rombachtunnels bis zur Anschlussstelle Affalterried beträgt 3,4 Kilometer.

Während der Sperrung werden zugleich Schachtabdeckungen im Rombachtunnel saniert und die zentrale Leittechnik des Rombachtunnels wird ausgetauscht. Hierfür müssen neue Lichtwellenleitungen im Tunnel verlegt sowie die Funkstationen und die Antennenkabel ausgetauscht werden.

Eine Belagssanierung im Tunnel findet nicht statt. Diese soll erst mittelfristig mit einer Generalsanierung des Tunnels stattfinden.