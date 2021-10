Weststadt-CDU fordert einen Ortschaftsrat

Der CDU-Ortsverband Weststadt fordert einen Ortschaftsrat für Unterrombach und Hofherrnweiler. Einen entsprechenden Antrag hat der Vorsitzende des Ortsverbands, Hartmut Schlipf, bei der CDU-Fraktion im Aalener Gemeinderat eingereicht, über den die Fraktion am kommenden Dienstag in ihrer Fraktionssitzung beraten wird.

„Die Weststadt ist mehr als ein Teil der Kernstadt, sondern ein lebendiger Stadtteil – mit über 9000 Einwohnerinnen und Einwohnern der zweitgrößte der Stadt Aalen,“ betont Schlipf, der die Weststadt seit 17 Jahren als Stadtrat vertritt. In den vergangenen Jahren seien die Herausforderungen in der Weststadt immer vielfältiger und grundsätzlicher geworden: die Fragen zur Verkehrsführung und Verkehrsbelastung, die Gestaltung der Bottich-Kreuzung, der Bahnhalt West, die Gestaltung der neuen Mitte, Fragen der Stadtplanung mit dem Flächennutzungsplan, die Zukunft der ärztlichen Versorgung, die Sport- und Vereinslandschaft in der Weststadt, Fragen der Naherholung und der Zukunft von Gewerbebetrieben. „Die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich mehr Einbeziehung. In den anderen Teilorten werden entsprechende Themen zuerst im Ortschaftsrat beraten, dies muss auch in der Weststadt möglich sein“, fordert Schlipf.

Die Aalener Weststadt gehört seit 1938 zu Aalen. Zuvor war die Gemeinde Unterrombach mit Hofherrnweiler zusammen eigenständig. Während sich alle anderen Aalener Teilorte in Eingemeindungsverträgen in den 1970er-Jahren einen Ortschaftsrat zusichern ließen, hat die schon vor dem Zweiten Weltkrieg zwangseingemeindete Weststadt keine entsprechende Bürgervertretung.

Heike Brucker, Bürgerin der Weststadt und stellvertretende Kreisvorsitzende der CDU Ostalb, will die Beteiligung der Weststadt in kommunalpolitischen Fragen verbessern. „Die Bürgerinnen und Bürger kennen ihren Stadtteil am besten“, so Brucker. Ein Ortschaftsrat würde diesem wichtigen Stadtteil noch mehr Gehör verschaffen. „Hier werden die jeweiligen Projekte und Probleme detailschärfer beraten und die Bürgerinnen und Bürger können besser eingebunden werden. Damit verbessert ein Ortschaftsrat die demokratische Teilhabe aller Einwohner aus Unterrombach und Hofherrnweiler“, betont Brucker.

Im Frühjahr wollte es Heike Brucker dann genau wissen und schrieb an das Innenministerium Baden-Württemberg, unter welchen Voraussetzungen ein Ortschaftsrat eingerichtet werden könne. Die Rückmeldung war klar: Der Aalener Gemeinderat könne dies mittels einer Hauptsatzungsänderung jederzeit beschließen. Darüber freut sich Brucker, für die dies der richtige Weg sei.

„Der nächste Schritt ist, dass die CDU-Fraktion im Gemeinderat den Antrag stellt, bei der nächsten Kommunalwahl 2024 einen Ortschaftsrat auch in der Weststadt einzurichten“, so Hartmut Schlipf. Dies werde bei der Fraktionssitzung am kommenden Dienstag, die in der Weststadt stattfindet, beraten.

In zahlreichen Gesprächen haben Brucker und Schlipf bereits Werbung für einen Ortschaftsrat für die Weststadt gemacht, berichten sie. „Seit Monaten beschäftigt mich dieses Thema. Da ich seit Juni vom Innenministerium weiß, dass das Projekt rechtlich realisierbar ist, spreche ich mit vielen Menschen vor Ort darüber. Bisher haben wir nur Zustimmung erfahren und viele Mitstreiter gewonnen“, so Brucker.