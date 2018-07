Die Mannschaft der Herren 70 TA TSV Westhausen hat zugeschlagen. Die Meisterschaft 2018 in der Verbandsstaffel wurde durch Siege gegen TC Königsbronn, TC Schorndorf, TC Fachsenfeld, TC Urbach und STC Schwäbisch Hall sowie einer Niederlage bei TA-TB Holzheim errungen. Damit ist die Mannschaft in 2019 für den Aufstieg in die Oberliga-Staffel qualifiziert.