Westhausen schrammt am Pokal vorbei

Vor Kurzem fanden in der Mögglinger Mackilohalle die Ostalbkreis-Meisterschaften im Tischtennis statt. Bereits zum 31. Mal fand das beliebte Turnier statt, das von der Mögglinger Tischtennisabteilung routiniert organisiert und durchgeführt wurde. Mit 150 Teilnehmern war die Beteiligung jedoch nicht so hoch wie in der Vergangenheit.

Zunächst wurden die Jugendwettbewerbe und die Seniorenkonkurrenz ausgespielt. Bereits um 9 Uhr begannen die jüngsten Teilnehmer der 11- und U 13-Konkurrenzen. In der Mädchen U 13-Konkurrenz wurde bei lediglich sieben Teilnehmerinnen der Titel im Modus „jeder gegen jeden“ ermittelt. Hier setzte sich schließlich souverän Lara Lorenz vom TSV Westhausen durch. Der Doppeltitel ging an die Paarung Lotte Knödler und Lucia Loss (TV Mögglingen/FC Schechingen), die sich im Finale gegen Leni Rufner und Seraphina Weiß vom TSV Westhausen durchsetzten. Bei den Jungen U 11 behielt der favorisierte Hasan Jarkas von der TSG Hofherrnweiler klar die Oberhand und wurde somit Ostalbkreismeister. Im Finale setzte er sich gegen Marvin Fischer vom TSV Untergröningen durch. Zusammen mit seinem Partner Mohamad Akra holte sich Hasan Jarkas dann auch noch den 11-Doppeltitel. Zweitplazierte wurden hier Marvin Fischer und Nils Neidhart (TSV Untergröningen/TSG Abtsgmünd). In einem sehenswerten U 13-Finale der Jungen konnte sich Matteo Loss vom FC Schechingen gegen Finn Seibold vom TV Herlikofen durchsetzen. Gemeinsame Dritte wurden Julian Rieck (TSG Abtsgmünd) und Lukas Tietze (TTC Leinzell).

Das Feld der Mädchen U 15 Klasse wurde von den beiden Spielerinnen aus Untergröningen dominiert. Hier setzte sich schließlich Lotte Groß durch und sicherte sich somit den Pokal. Zweite wurde ihre Vereinskollegin Yeliz Kocbinar. Im Doppelfinale behielten Lotte Groß und Yeliz Kocbinar klar die Oberhand gegen Emma Knödler und Laura Schlosser vom Veranstalter TV Mögglingen.

Zweiter in der U 18

In der „Königsklasse“ der Jugendlichen, der U 18-Konkurrenz, wurde Levin Loss vom FC Schechingen seiner Favoritenstellung gerecht. Er blieb ungeschlagen und holte sich somit den begehrten Titel. Zweiter wurde Fabian Schmid vom TSV Westhausen und den dritten Platz belegte Marcel Bahmann vom SV Neresheim. Mit seinem Partner Marco Reiner (ebenfalls FC Schechingen) holte Levin Loss dann auch den Doppeltitel. Sie setzten sich im Finale gegen Fabian Schmid und Gian Luca Lorenz aus Westhausen durch. Den dritten Platz belegten gemeinsam Lars Rüdiger und Luis Knödler aus Mögglingen und Kirill Saprikin und Samuel Tlon vom TSV Westhausen.

Bei den Senioren konnte man ebenfalls tolle Ballwechsel und spannende Begegnungen bestaunen. Auch das Finale hielt was es versprach. Hier setzte sich in einem spannenden Spiel Tobias Obele vom SV Lauchheim gegen Rudi Kienle vom TTC Leinzell durch. Gemeinsame Dritte wurden Oliver Stütz (TSB Gmünd) und Andreas Karl vom TV Unterkochen.

Im Doppel waren dann Oliver Stütz und Ralph Hennig von der TSB Gmünd nicht zu schlagen und holten sich den Sieg im Finale gegen Tobias Obele (SV Lauchheim) und Andreas Karl (TV Unterkochen). Den Pokal des punktbesten Vereins bei den Jugendlichen sicherte sich hauchdünn der FC Schechingen vor dem TSV Westhausen.