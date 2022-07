Weshalb auch die Gastronomie nachhaltig werden muss

Mit dem neuen Verpackungsgesetz werden Mehrwegverpackungen ab 1. Januar 2023 für die Gastronomie zur Pflicht. Insofern haben auch die Aalener Gastronomen nur noch ein halbes Jahr Zeit, neben ihren Einwegverpackungen eine Mehrwegoption einzuführen. Eine, die sich schon seit längerer Zeit mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst und bereits viele Ideen in ihrem Lokal umsetzt, ist Stefanie Winter, Inhaberin des Café Podium. Auch angesichts der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs versucht sie, Energie zu sparen. „Denn wenn die Lichter ausgehen, dann in erster Linie für die nicht-systemrelevante Gastronomie.“

Vor Jahren ist das Thema Nachhaltigkeit noch ein Trend gewesen, sagt die 51-Jährige, die seit 2004 die beliebte Gastronomie auf dem Marktplatz gegenüber des Marktbrunnens betreibt. Heute sei dieses allerdings kein Trend mehr, sondern ein wichtiges Zukunftsthema, das auch die Gastronomie immer mehr beschäftigen werde. Bereits seit längerer Zeit hat die umtriebige Gastronomin hinter den Kulissen und für die Gäste nicht sichtbar vieles in Angriff genommen.

In puncto Nachhaltigkeit und vor dem Hintergrund steigender Energiepreise werde künftig noch mehr Strom im Café Podium eingespart. „Wir achten darauf, dass im Gastraum das Licht aus ist, wenn sich in diesem kein Gast befindet.“ Ebenso werde in den Nebenräumen konsequent darauf geachtet, dass die Lichter aus sind. Überdies werde Wasser gespart. Die Spülmaschine werde im Gegensatz zu früher nur dann angemacht, wenn sie tatsächlich voll ist, sagt Winter, die auch täglich ihre Mitarbeiter dafür sensibilisiert, nachhaltig und energiesparend zu arbeiten. Auch die Eiswürfelmaschinen seien ein Energiefresser. Insofern gebe es in ein Getränk zwei anstatt vier Eiswürfel.Überdies versuche die Gastronomin, klug einzukaufen, um Ressourcen zu sparen und zu vermeiden, zu viel Ware in den Kühlhäusern aufzubewahren oder gar einzufrieren.

Auch Abfälle sollen im Café Podium, künftig noch konsequenter vermieden werden. „Insbesondere beim Frühstück haben wir bemerkt, dass bei vielen die in Glasschälchen servierte Marmelade unberührt wieder zurückgegangen ist oder nur zu einem Bruchteil aufs Brötchen gestrichen wurde.“ Künftig möchte sie die Konfitüre in kleinen mit Deckel verschlossenen Gläsern anbieten. Dadurch könnte die nicht benutzte Marmelade wiederverwendet werden. Viel ließen auch den servierten Käse oder die Wurst auf ihrem Teller liegen, die dann in den Abfalleimer wandern. Dadurch würden nicht nur Lebensmittel verschwendet, sondern auch die Müllgebühren in die Höhe schnellen. Deshalb möchte Winter ihr Frühstück künftig noch mehr an die Bedürfnisse der Gäste anpassen.

Unter das Thema Nachhaltigkeit würden auch die Einkäufe fallen. Nicht jedes Produkt müsse den Bio-Stempel tragen, sagt Winter, der es aber wichtig sei, ihre Ware von regionalen Anbietern zu beziehen. Angesichts des Ausstoßes von Co2 seien kurze Lieferwege das A und O. Deshalb werde sie künftig auch Artikel aus Übersee nicht mehr bestellen. „Die Frucht Physalis hatten wir in den vergangenen Jahren immer wieder im Programm. Da diese allerdings um die halbe Welt reist, um letztlich hier anzukommen, verzichten wir künftig darauf“, sagt Winter. Als fruchtige Dekoration zum Frühstück, zum Hauptgang oder zum Dessert greife sie auf Saisonfrüchte zurück, die in der Region wachsen.

An oberster Stelle steht für Winter auch, Plastik zu vermeiden. Deshalb würde sie Obst und Gemüse von Lieferanten nur noch in Holzkisten ohne Plastikabdeckung abnehmen. Auch auf Mehrweg statt auf Einweg setze sie bereits seit geraumer Zeit. In dem deutschlandweit agierenden Start-up-Unternehmen Recup habe sie einen Anbieter gefunden, der sie seither mit den Mehrweg-Behältnissen beliefert. Die Nachfrage nach diesen sei allerdings noch verhalten. Bei jeder Bestellung to go würden Kunden trotz Aufklärung vonseiten des Personals nach wie vor oft auf Einweg in Form von Styropor- oder Aluschalen setzen. Dabei funktioniere das System denkbar einfach und sei mit keinerlei Kosten für den Gast verbunden. Lediglich eine Pfandgebühr falle an, die aber bei der Rückgabe der Schüsseln bei allen teilnehmenden Betrieben wieder ausbezahlt werde. Doch der Nachhaltigkeitsgedanke sei in den Köpfen noch nicht vollständig angekommen, sagt Winter.

Gewöhnt hätten sich die Gäste allerdings an das Fehlen von Plastik-Strohhalmen, die seit Anfang Juli vergangenen Jahres verboten sind. Auf Alternativen wie aus Papier, die sich in den Getränken auflösen und für einen komischen Beigeschmack sorgen würden, habe Winter nicht zurückgegriffen. Vielmehr setzt sie im wahrsten Sinne auf den Strohhalm – einen Halm aus Stroh, der nicht nur biologisch abbaubar, sondern auch hitzebeständig sei.

Peu à peu werde Winter auch die Hardware auswechseln. Sollte ein Gerät kaputtgehen, werde dafür ein energiesparender Ersatz beschafft. Am Gebäude selbst kann sie keine Veränderungen vornehmen. Sie würde es aber begrüßen, wenn die Stadt Aalen als Eigentümer mittelfristig in erneuerbare Energien wie etwa Photovoltaik investiert und damit einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit geht.

Nachhaltigkeit spielt auch bei dem neuen Projekt von Winter eine große Rolle. Im ehemaligen „Spielzeug Wanner“ wird sie die dort geplante Gastronomie mit „Concept Store“ und Boutique-Hotel betreiben. Und dass in einem Neubau Nachhaltigkeit besser und konsequenter umgesetzt werden könne als im Bestand, sei logisch.