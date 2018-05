Wertungsspiel in Gschwend

Der Blasmusikverband Ostalbkreis veranstaltet gemeinsam mit dem Musikverein Gschwend am 5. und 6. Mai das diesjährige Wertungsspiel für die Bereiche Konzertmusik und Unterhaltungsmusik. Erstmals können sich die Orchester wahlweise „offen“ oder „verdeckt“ bewerten lassen. Die Einteilung der Orchester ist dem Zeitplan auf der Homepage www.bmvok.de zu entnehmen.

Die Wertungsvorträge finden an beiden Tagen in der Gemeindehalle Gschwend in der Steingasse 15 statt. Zuhörer sind willkommen. Der Musikverein Gschwend wird an beiden Tagen Getränke und Essen im Foyer der Mehrzweckhalle anbieten.

Die Bekanntgabe der Wertungsspielergebnisse für Orchester mit verdeckter Wertung und die Übergabe der Urkunden für alle Orchester findet am Sonntag, 6. Mai, um 17 Uhr in der Gemeindehalle Gschwend statt. Diese Veranstaltung wird von Konzertbeiträgen des Kreisjugendblasorchesters umrahmt. Auch hierzu sind Besucher willkommen.