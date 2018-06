Werte und Bildung im Fokus

Mehr als 200 Rotarierinnen und Rotarier aus dem Land sind zur Distriktkonferenz nach Aalen gekommen. Die Distriktkonferenz bringt jährlich 55 Württemberger Clubs zusammen, die in der Aula der Hochschule Aalen keine trockene Hauptversammlung, sondern die ganze Palette rotarischer Aktivitäten erlebten.

Unter anderem den internationalen Jugendaustausch oder das Stipendienprogramm: Junge Leute aus aller Welt verbringen mit der Hilfe Rotarys ein Jahr ihrer Schulzeit oder ein Auslandsstudium in Deutschland. Oder das Kids-Camp, das seit vielen Jahren in den Pfingstferien bei Heilbronn stattfindet. 2018 waren 90 Kinder dabei, „deren Familien sich noch nie einen Urlaub mit den Kindern leisten konnten“, sagt einer der Initiatoren, Florian Ambrosius-Eichner. Die Clubs im Distrikt und mehrere Sponsoren finanzieren das Projekt. Inzwischen gibt es den Kids-Club auch in anderen Regionen Deutschlands.

Governor Peter H. Fischer, Mitglied des Rotary Clubs Ellwangen, übergab das Amt auf der Konferenz an Jan Wagner aus Stuttgart. Wagner möchte im neuen Clubjahr die ursprünglichen Ziele Rotarys in den Mittelpunkt stellen: Werte, Beruf, Bildung. Mit dem „Paul-Harris-Fellow“ in Erinnerung an den Gründer Rotarys geehrt wurden: Marion Hauser und Sabine Hemker von der Distriktgeschäftsstelle, Assistant-Governor Stefan Werner, Peter H. Fischer und der Hauptredner des Tages, Professor Werner Sobek, der das Thema „Smart City“ anschaulich vorstellte.

Professor Thao Dang von der Hochschule Esslingen referierte zum autonomen Fahren und Thomas Meier-Vehring berichtete über die Mediennutzung. Professor Gerhard Schneider, Rektor der Hochschule Aalen, freute sich über die Distriktkonferenz in seinem Hause: Wie bei Rotary gehe es an der Hochschule um die Frage „Ist es wahr?“, wissenschaftlich gehe man der Sache auf den Grund. Landrat Klaus Pavel lobte die Impulse aus den Rotary Clubs, ihre Leistungen und soziale Verantwortung für die Allgemeinheit.

Eine Leistung für die ganze Welt ist der Beitrag zum Ziel, eine Billion Bäume zu pflanzen. Manfred Starnecker, Präsident des Rotary Clubs Ellwangen, rief die Rotarier dazu auf, 20 Bäume zu spenden. Dafür erhielten sie einen von Künstler Paul Groll entworfenen „Schwarz-Baum“.