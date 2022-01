Wert klettert erneut in Richtung Grenze: Sieben-Tage-Inzidenz bei 1135

In Baden-Württemberg gilt seit vergangenem Freitag die überarbeitete Alarmstufe I. Damit wurde unter anderem die Ausgangsbeschränkung für „nicht-immunisierte“ Personen aufgehoben. Der Grenzwert lag während der Alarmstufe II noch bei 500. Nun gibt es eine neue Grenze. Doch der Wert rückt bereits näher.

Wie das Landesgesundheitsamt im aktuellen Lagebericht schreibt, haben sich pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche 1135,2 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Der Grenzwert liegt bei 1500 Neuinfektionen. Überschreitet der Kreis dieses an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, wird es erneut Beschränkungen geben.

Im selben Zeitraum haben sich im gesamten Kreisgebiet 3568 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mit 388 Neuinfektionen steigt der Wert der Gesamtfälle am Montag auf 39.326. Über das vergangene Wochenende hat es zudem einen weiteren Todesfall gegeben. 505 Menschen starben seit Beginn der Pandemie im Kreis mit oder an einer Covid-19-Erkrankung. Am Montag kam kein weiterer Fall hinzu.

Die sogenannte Hospitalisierungsrate liegt aktuell bei 4,8. In der vergangenen Woche lag der Wert noch bei 5,0. Derzeit werden 274 Menschen intensivmedizinisch im Land betreut. In der vergangenen Woche waren es noch 293. Auf den Intensivstationen des Ostalbkreises liegen fünf Covid-Patienten. Drei von ihnen werden beatmet.