Werner Weber ist erstes Ehrenmitglied

Steuern, ein Wort, das bei wenigen auf große Begeisterung stoßen dürfte. An der Hochschule Aalen hat sich die betriebliche Steuerlehre dank eines eigenen Fördervereins in den vergangenen 13 Jahren zu einer echten Erfolgsgeschichte gemausert. Seine erste Ehrenmitgliedschaft hat der Förderverein Steuerlehre jetzt an das Gründungsmitglied Werner Weber, früherer Leiter Konzernsteuern der Carl Zeiss AG, verliehen.

Seit 13 Jahren fördern eifrige Mitglieder mit Wort und vor allem Tat die Ausbildung junger Talente im Bereich der betrieblichen Steuerlehre und des Steuerrechts. Ein Wachstumsfeld mit Zukunftsperspektiven, gerade auch im steuerberatenden Mittelstand, da hier ein Generationswechsel in vielen Kanzleien ansteht. Neben Datenbanken, Literatur und Fachseminaren bedarf es besonders der persönlichen Förderung und Betreuung für den Nachwuchs. Dazu zählen auch einschlägige Exkursionen, die in den letzten Jahren nicht nur zum Bundesfinanzhof nach München geführt haben, sondern auch schon zwei Mal nach Rom zum fachlichen Austausch ins dortige Wirtschafts- und Finanzministerium. „Gerade für die Nachwuchsförderung steuerberatender Berufe braucht es aber noch mehr“, sagt Prorektor und Steuerberater Professor Markus Peter und erläutert: „Neben der Unterstützung von Bachelorstudiengängen, wie der Internationalen Betriebswirtschaft, hat der Verein gemeinsam mit der Hochschule und der Steuerfachschule Dr. Endriss in Köln ein eigenständiges, berufsbegleitendes Masterangebot aufgebaut.“ Der TaxMaster der Hochschule Aalen, der auch auf die staatliche Steuerberaterprüfung vorbereitet, sei mit mehr als 800 aktuell eingeschriebenen Studierenden Marktführer deutschlandweit. Bereits vor der Coronakrise hat der Förderverein den Auf- und Ausbau des digitalen Lehrangebots im Bereich Steuern und Recht maßgeblich unterstützt. Ohne den Förderverein wäre das finanziell für die Hochschule nicht so schnell leistbar.

Der Förderverein schaltet gerade jetzt in den „Turbo“. Das verdankt der Verein nicht zuletzt Werner Weber. Von Anfang an als Leiter Konzernsteuern für die Carl Zeiss AG dabei, wäre die Entwicklung des Vereins ohne sein beständiges Engagement undenkbar gewesen, so der einhellige Tenor. Der Verein verlieh Weber daher jetzt seine erste Ehrenmitgliedschaft.