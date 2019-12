Werner und Marianek lassen Neresheim jubeln

Beim ersten Aufeinandertreffen zwischen dem SV Neresheim und dem FV Sontheim in der Landesliga haben die Gastgeber einen am Ende verdienten 2:0-Erfolg feiern können. Dabei zeigte sich der Aufsteiger vor allem in der ersten Hälfte überlegen und hätte durchaus höher führen können. Nach dem Wechsel steigerten sich die Sontheimer und standen auch mehrmals kurz vor dem Ausgleich, doch ein Konter des SVN sorgte Mitte der zweiten Halbzeit für die Entscheidung.

Ohne langes Abtasten gingen beide Teams in die Partie und gegen die oftmals zu weit aufgerückte FV-Abwehr verpassten es die Hausherren schon früh in Führung zu gehen. So scheiterten sowohl Denis Werner als auch Oguzhan Cay jeweils nur knapp. Aber auch auf der Gegenseite strich der Kopfball von Ruben Ertle nur hauchdünn am Tor vorbei und ein Freistoß durch Daniel Gentner in der 12. Minute aus fast 30 Metern verfehlte sein Ziel nur um wenige Zentimeter.

In der Folgezeit übernahmen die Neresheimer immer mehr das Kommando, während die Gäste es vermehrt mit langen Bällen versuchten, die jedoch allesamt verpufften. In der 19. Minute legte Max Wanner ideal für den durchstartenden Amir Werner in die Gasse und dieser behielt die Nerven und schob frei vor FV-Keeper Manuel Renner zur 1:0-Führung für den SVN ein. Danach verpassten es die Hausherren etliche Konter besser auszuspielen, denn immer wieder gab es über die Außenbahnen viele Räume, doch der letzte Pass wurde oft schlampig gespielt. So ging es mit der knappen Führung für Neresheim in die Kabinen, während der FVS bis dahin fast alles schuldig blieb.

Stärkere Gegenwehr nach der Pause

Dies sollte sich jedoch nach der Pause gewaltig ändern, denn die bis dahin vor allem auch in den Zweikämpfen hoch überlegenen Neresheimer, sahen sich nun weitaus stärkerer Gegenwehr ausgesetzt. Die Gäste agierten nun viel mutiger und attackierten den Gegner bereits früh. Dies bereitete dem SV enorme Probleme und die Sontheimer kamen dadurch auch vermehrt zu ihren Möglichkeiten. So musste SV-Torhüter Samuel Aubele innerhalb kürzester Zeit gegen Christoph Renner sowie Daniel Gentner zweimal sein ganzes Können zeigen, um einen Gegentreffer zu verhindern (56.). Weiterhin gelang dem Neuling, der sich viel zu weit zurückzog, so gut wie keine Entlastung. Nachdem Sontheims Christoph Renner aus guter Position nur knapp verzog, spielten die Hausherren in der 66. Minute den entscheidenden Konter. Zwar scheiterte Amir Werner noch am gut reagierenden Manuel Renner, aber der Ball prallte zum mitgelaufenen Mike Marianek, der den Nachschuss genau ins Eck zum 2:0 platzierte. Die Sontheimer zeigten trotz dieses Nackenschlags eine gute Moral, doch weder Chrsitoph Renner, noch Jorgo Kentiridis und Daniel Gentner konnten den glänzenden Sanuel Aubele im Nersheimer Tor bezwingen. So blieb es beim insgesamt verdienten Erfolg für den SVN, der sich dadurch etwas Luft im Abstiegskampf verschaffte, während der FV Sontheim als Tabellenletzter in die Winterpause gehen wird.Neresheims Trainer Manfred Raab zeigte sich nach dem Schlusspfiff hoch zufrieden mit seinem Team: „Mit der ersten Hälfte bin ich so richtig zufrieden, nur die Chancenverwertung hätte besser sein können. Nach dem Wechsel war Sontheim mehr als ebenbürtig und zum Glück hat unser Torhüter super gehalten.“ FV-Coach Marcus Mattick zeigte sich dagegen sehr enttäuscht: „Nach dem Rückstand hatten wir in der ersten Halbzeit Glück, nicht höher in Rückstand zu geraten. Im zweiten Abschnitt zeigte mein Team endlich eine Reaktion und wir hätten den Ausgleich verdient gehabt.“